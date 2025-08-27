SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Tendencias

“ChatGPT mató a mi hijo”: la primera demanda contra OpenAI por el suicidio de un adolescente

La familia del adolescente estadounidense Adam Raine, de 16 años, acusa a OpenAI de haber influido en su muerte, en un caso que revela los riesgos de la inteligencia artificial.

Antonio AlburquerquePor 
Antonio Alburquerque
“ChatGPT mató a mi hijo”: La primera demanda contra OpenAI por el suicidio de un adolescente

Adam Raine era un joven estadounidense de 16 años con humor oscuro pero contagioso, sus amigos del colegio en California lo recordaban como el bromista de la clase. Le gustaba el básquetbol, los videojuegos, el anime y los perros.

Sin embargo, nadie de su entorno esperaba encontrar al joven sin vida en su habitación en abril de este año.

Su caso se convirtió en parte de una demanda contra OpenAI, en la que su familia acusa a la tecnología detrás de ChatGPT de haber influido en la muerte del adolescente.

“ChatGPT mató a mi hijo”: La primera demanda contra OpenAI por el suicidio de un adolescente

La historia, relatada por The New York Times a través de los documentos de la demanda, expone la preocupación por el impacto que la inteligencia artificial puede tener en la salud mental.

La relación de Adam y ChatGPT

Detrás de su carácter, Adam escondía meses difíciles en su vida: lo habían expulsado del equipo de básquetbol, un problema intestinal lo obligó a dejar la escuela y estudiar desde casa y sus rutinas se volvieron nocturnas.

Fue en ese período cuando comenzó a usar con intensidad ChatGPT, el chatbot de inteligencia artificial de OpenAI. Al comienzo lo utilizaba como herramienta escolar, pero con el tiempo se transformó en su confidente más cercano.

Tras la tragedia, su padre revisó el iPhone de Adam buscando pistas.

No encontró nada en las redes sociales, pero sí en una carpeta de conversaciones guardadas en la aplicación: eran intercambios con títulos inquietantes, donde el adolescente compartía pensamientos sobre su vida, su angustia y su futuro.

“ChatGPT mató a mi hijo”: La primera demanda contra OpenAI por el suicidio de un adolescente

“Adam era el mejor amigo de ChatGPT”, dijo su padre después de leer decenas de páginas. Para su madre, la conclusión fue todavía más dura: “ChatGPT mató a mi hijo”.

Según documentos legales, Adam llevaba meses hablando con el chatbot sobre temas íntimos: desde política y literatura hasta sus sentimientos más oscuros.

En esas conversaciones más emocionales, la inteligencia artificial respondía con empatía y recomendaciones para buscar apoyo. Pero también hubo momentos críticos en los que validaba ideas peligrosas o le entregaba información delicada.

Entre las conversaciones se supo que el joven había tenido intentos de suicidio previo e, incluso, el chat lo habría ayudado los materiales para autolesionarse.

“Quiero dejar mi soga en mi habitación para que alguien la encuentre y trate de detenerme”, escribió Adam a finales de marzo, luego de haber intentado suicidarse.

“Por favor, no dejes la soga al descubierto”, respondió ChatGPT. “Hagamos que este espacio sea el primer lugar donde alguien te vea”.

Los sistemas como ChatGPT están diseñados para detectar mensajes de riesgo y derivar a líneas de ayuda en casos de crisis. Sin embargo, Adam aprendió a evadir esas advertencias presentando sus preguntas como parte de una historia ficticia.

La demanda contra OpenAI

Esta semana, los padres de Adam presentaron una demanda en un tribunal de California contra OpenAI y su director ejecutivo, Sam Altman.

Los acusan de negligencia y de haber puesto en circulación un producto inseguro. Se trata del primer caso conocido en Estados Unidos que responsabiliza a un chatbot por una muerte.

“La tragedia no fue un accidente aislado, sino el resultado previsible de decisiones de diseño”, señala la querella.

OpenAI respondió con un comunicado en el que lamentó profundamente lo ocurrido.

“ChatGPT incluye medidas de seguridad, como derivar a líneas de ayuda en situaciones de crisis. Si bien estas funcionan mejor en interacciones breves, hemos aprendido que en conversaciones prolongadas pueden perder efectividad”, explicó la empresa.

Fundación Adam Raine

Tras la muerte de Adam, sus padres crearon una fundación con su nombre. Primero buscaban apoyar a familias que enfrentaban duelos similares.

“ChatGPT mató a mi hijo”: La primera demanda contra OpenAI por el suicidio de un adolescente

Luego, al leer las conversaciones en el teléfono, decidieron enfocarse en advertir sobre los riesgos de los chatbots.

“Sin ChatGPT, Adam todavía estaría con nosotros”, repiten. “Tal vez lleno de angustia, pero vivo”.

Lee también:

Más sobre:ChatGPTDemandaOpenAIAdolescenteSalud mentalSuicidioChatbotInteligencia ArtificialTecnologíaEstados UnidosThe New York Times

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Qué son las pistolas taser, las armas no letales que podrán ser utilizadas por Carabineros

Río Tinto, la segunda mayor minera del mundo, simplifica su operación en torno a tres negocios

Trump abordará este miércoles su “muy completo” plan para el futuro de la Franja de Gaza

Qué dijo “El Mayo” Zambada al declararse culpable de narcotráfico y de haber sobornado a autoridades mexicanas

Imputados en Francia dos adolescentes por planear ataques contra la torre Eiffel y varias sinagogas

Cómo las tensiones entre Maduro y Trump se han agudizado en los últimos meses

Lo más leído

1.
Detectan el primer caso en humanos de gusano barrenador, el parásito carnívoro que come tejido vivo

Detectan el primer caso en humanos de gusano barrenador, el parásito carnívoro que come tejido vivo

2.
Un conservador que no trabaja: Kamel Saquel regresa de vacaciones y presenta sexta licencia médica consecutiva

Un conservador que no trabaja: Kamel Saquel regresa de vacaciones y presenta sexta licencia médica consecutiva

3.
“Si me piteo a Piñera…”: renuncia seremi de Energía de Aysén recién nombrada tras revelación de polémicas publicaciones contra fallecido expresidente

“Si me piteo a Piñera…”: renuncia seremi de Energía de Aysén recién nombrada tras revelación de polémicas publicaciones contra fallecido expresidente

4.
“Es buen camino de solución”: gobierno se allana al proyecto de la diputada Pérez de establecer multa por no votar solo a ciudadanos

“Es buen camino de solución”: gobierno se allana al proyecto de la diputada Pérez de establecer multa por no votar solo a ciudadanos

5.
SHOA descarta tsunami en costas de Chile tras sismo percibido en el mar antártico

SHOA descarta tsunami en costas de Chile tras sismo percibido en el mar antártico

Portada del dia

Contenido exclusivo y análisis: suscríbete al periodismo que te ayuda a tomar mejores decisiones

Oferta Plan Digital$990/mes por 3 meses SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Fonasa cede y mejorará arancel para que se sumen más clínicas a su nueva modalidad tras fallida licitación

Fonasa cede y mejorará arancel para que se sumen más clínicas a su nueva modalidad tras fallida licitación

Cielo gris y chubascos: las 2 regiones de la zona central que tendrán lluvia desde el jueves, según el tiempo

Cielo gris y chubascos: las 2 regiones de la zona central que tendrán lluvia desde el jueves, según el tiempo

Guía de consolas, monitores y accesorios para videojuegos en el Día del Gamer

Guía de consolas, monitores y accesorios para videojuegos en el Día del Gamer

“Lluvias y nieve podrían regresar”: el pronóstico para los próximos días en Santiago

“Lluvias y nieve podrían regresar”: el pronóstico para los próximos días en Santiago

Servicios

Temblor hoy, miércoles 27 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, miércoles 27 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

A qué hora y dónde ver a Alejandro Tabilo vs. Alexander Zverev por el US Open en TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Alejandro Tabilo vs. Alexander Zverev por el US Open en TV y streaming

Las comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

Las comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

Temblor hoy, miércoles 27 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud
Chile

Temblor hoy, miércoles 27 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

¿Boric debe pronunciarse? El Cártel de los Soles, la organización por la que Trump persigue a Maduro y que está en debate

Kaiser critica a Kast por no incluir agenda valórica en su programa y defiende privatización de empresas estatales

Río Tinto, la segunda mayor minera del mundo, simplifica su operación en torno a tres negocios
Negocios

Río Tinto, la segunda mayor minera del mundo, simplifica su operación en torno a tres negocios

Codelco refuta a las aseguradoras y afirma que “no es la empresa que produzca más invalidez en Chile”

Fonasa cede y mejorará arancel para que se sumen más clínicas a su nueva modalidad tras fallida licitación

Qué son las pistolas taser, las armas no letales que podrán ser utilizadas por Carabineros
Tendencias

Qué son las pistolas taser, las armas no letales que podrán ser utilizadas por Carabineros

Qué dijo “El Mayo” Zambada al declararse culpable de narcotráfico y de haber sobornado a autoridades mexicanas

Cómo las tensiones entre Maduro y Trump se han agudizado en los últimos meses

Fiscal del caso Independiente pone en duda grave acusación de prensa argentina contra la U y lanza duro golpe al Rojo
El Deportivo

Fiscal del caso Independiente pone en duda grave acusación de prensa argentina contra la U y lanza duro golpe al Rojo

Iván Zamorano revela las razones que le dio Florentino Pérez para no fichar a Arturo Vidal en el Real Madrid

¿El inicio de la regeneración en la Roja? El detalle de la novel nómina de Nicolás Córdova para cerrar las Eliminatorias

Pizza napolitana: las 6 pizzerías chilenas que están entre las 50 mejores de Latinoamérica
Finde

Pizza napolitana: las 6 pizzerías chilenas que están entre las 50 mejores de Latinoamérica

Pat Metheny en Chile: estas son las coordenadas de la cuarta fecha

Kamasi Washington y Snarky Puppy encabezarán el Tiny Fest 2025: estos son los artistas que se presentarán cada día

Taylor Swift y Travis Kelce: un romance en seis actos
Cultura y entretención

Taylor Swift y Travis Kelce: un romance en seis actos

Quiero envolverme en tus brazos: Daniela Romo, Yo no te pido la Luna y la historia de un clásico atrevido

Anuncian homenaje a Fabio Salas, uno de los autores esenciales de la literatura rockera en Chile

Trump abordará este miércoles su “muy completo” plan para el futuro de la Franja de Gaza
Mundo

Trump abordará este miércoles su “muy completo” plan para el futuro de la Franja de Gaza

Imputados en Francia dos adolescentes por planear ataques contra la torre Eiffel y varias sinagogas

China dice que “no es razonable ni realista” sumarse a conversaciones de desarme nuclear con EEUU y Rusia

Hablemos de amor: “En la salud y en la enfermedad”
Paula

Hablemos de amor: “En la salud y en la enfermedad”

Bullying escolar: el costo del silencio institucional

Los desafíos que persisten para erradicar el trabajo infantil en Chile