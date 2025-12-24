La explosión de una bomba en Moscú provocó la muerte de 2 policías, días después del atentado contra un general de Rusia

Durante la madrugada de este miércoles 24 de diciembre se registró una explosión en Moscú, la cual generó la muerte de dos policías.

El episodio ocurrió dos días después de que un atentado con coche bomba provocara la muerte del teniente general Fanil Sarvarov, el jefe de la Dirección de Entrenamiento Operacional del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Rusia.

Según informan las autoridades rusas, la reciente explosión se produjo en las cercanías del lugar en el que murió el alto mando militar este lunes .

La explosión de una bomba en Moscú provocó la muerte de 2 policías, días después del atentado contra un general de Rusia. Foto: captura.

Qué se sabe de la explosión en Moscú que generó la muerte de dos policías rusos

El Comité de Investigación de Rusia afirmó que los agentes policiales se acercaron a una persona sospechosa, quien detonó un artefacto explosivo cerca de un coche patrulla .

De acuerdo a la agencia estatal de noticias rusa, TASS, esta última persona también murió .

La representante del Comité de Investigación, Svetlana Petrenko, declaró que investigadores y expertos forenses “continúan examinando el lugar del incidente”.

Junto con ello, agregó, la policía está analizando las cámaras de seguridad y entrevistando a testigos para descifrar la autoría del ataque.

Hasta el momento, las autoridades rusas no han comentado si la reciente explosión y el atentado con coche bomba contra Sarvarov están relacionados o no .

El lunes, cuando se reportó el ataque contra el teniente general, el Comité de Investigación aseguró que sus peritos “investigan diversos motivos del asesinato”.

Agregó que “una de las teorías es que el crimen fue organizado por los servicios especiales ucranianos”.

Cabe recordar que Rusia ha desarrollado una invasión a gran escala en Ucrania desde el 24 de febrero de 2022.

Desde que estalló la guerra, otros líderes rusos han muerto por artefactos explosivos o atentados a tiros en Moscú, en ataques que las autoridades rusas han atribuido a los servicios de inteligencia de Ucrania.