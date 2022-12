La historia detrás de la icónica portada de Fleetwood Mac en Rolling Stone

El disco Rumors (1977) es probablemente el trabajo musical más aclamado de la banda inglesa Fleetwood Mac, llegando a dejar más de 40 millones de ejemplares comercializados en todo el mundo y con varios singles memorables, como Dreams, Don’t stop, You make loving fun y Go on your way.

Pero a pesar de la aclamación y el éxito que trajo aquello en la banda, el proceso de grabación y posterior estreno de Rumors no fue nada sencillo para cada uno de los integrantes.

¿El motivo? En aquel entonces, los músicos de Fleetwood Mac vivían un difícil momento emocional (y personal). Lindsey Buckingham y Stevie Nicks, quienes eran pareja al momento de entrar al grupo, estaban en pleno proceso de separación. Christine y John McVie, por su parte, también estaban en ese punto y no querían ni verse las caras.

En última instancia, Mick Fleetwood había sufrido una infidelidad por parte de su cónyuge, Jenny Boyd. Y a eso se sumaban las recriminaciones, el consumo diario de alcohol y sustancias, que eran prácticas constantes al interior del grupo.

Fue en el marco de aquel disco que la revista Rolling Stone decidió llevar a la banda en la portada de la edición del 24 de marzo de 1977, en la que cada uno se muestra a sí mismo tal cual es, siendo retratados por nada más ni nada menos que Annie Leibovitz.

El resultado fue así: una luminosa cama, un par de almohadas y cinco personas que no parecieran estar peleadas entre sí. Algunos de ellos incluso sonríen ante la cámara, otros simplemente parecen estar absortos en sus pensamientos.

Fleetwood Mac en RS. Foto: Annie Leibovitz para Rolling Stone

Annie Leibovitz y una foto con historia

“La intención era crear una parodia sobre los rumores alrededor de nuestra vida privada y, sin embargo, simbólicamente, la imagen nos mostró exactamente como estábamos: todos casados con todos”, dijo Mick Fleetwood en su libro de memorias Play On.

En un inicio, la propuesta para fotografiar a la banda implicaba que tanto Buckingham y Nicks, como Christine y John McVie, se abrazaran. Pero ellos consideraron que era demasiado y no podían hacerlo. “Para Stevie y para mí, las heridas y las animosidades aún estaban muy frescas”, explicó Buckingham en Rolling Stone.

“Christine McVie no quería estar cerca de su ex, John McVie, y Stevie Nicks no quería estar al lado de Lindsey Buckingham. Nicks terminó en los brazos de Mick Fleetwood, un indicio de una aventura por venir. ‘No sabía lo saludable que era todo este despliegue de nuestra vida personal’, dijo Buckingham. ‘Pero así es el mundo del espectáculo’”, se lee en el pie de foto al interior de la revista.

Fleetwood Mac en la portada de la revista Rolling Stone. Foto: Rolling Stone/Annie Leibovitz.

Esta semana, cuando ya han pasado 45 años desde el estreno de Rumors y la inolvidable portada de la banda en Rolling Stone, se comunicó el fallecimiento de la integrante y tecladista de la banda, Christina McVie.