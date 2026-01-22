SUSCRÍBETE POR $1100
    La respuesta de la defensa de Julio Iglesias ante la denuncia por agresión sexual y trata

    Una ONG presentó una denuncia en nombre de dos ex trabajadoras que acusan a Julio Iglesias de agresión sexual, trata de personas y otros delitos presuntamente cometidos en República Dominicana y Bahamas.

    Antonio Alburquerque 
    Antonio Alburquerque
    La respuesta de la defensa de Julio Iglesias ante la denuncia por agresión sexual y trata

    La defensa de Julio Iglesias se dirigió a la Fiscalía de la Audiencia Nacional para reclamar acceso a la denuncia presentada contra el cantante por presuntos delitos de agresión sexual y trata de personas.

    El abogado José Antonio Choclán solicitó formalmente que se le entregue una copia del escrito presentado por una ONG en nombre de dos ex trabajadoras que acusaron al cantante de los delitos mencionados en un reportaje.

    Esta solicitud se hizo luego de que el Ministerio Público le negara la posibilidad a Iglesias y su defensa de participar formalmente en esa etapa inicial del caso.

    La respuesta de la defensa de Julio Iglesias ante la denuncia por agresión sexual y trata.

    Los argumentos de la defensa

    Según recoge El País, el abogado argumentó el “interés legítimo” de su cliente y cuestionó que la denuncia haya sido conocida por terceros, incluidos medios de comunicación, sin que el propio denunciado tenga acceso al documento.

    “(Julio Iglesias es el) único legitimado que no dispone de copia de la denuncia; que, sin embargo, ha accedido de modo notorio a terceros”, sostiene Choclán en un escrito fechado el 20 de enero y remitido a la Fiscalía.

    En ese contexto, menciona a la organización internacional Women’s Link Worldwide y a los medios eldiario.es y Univisión Noticias, que publicaron el extenso reportaje con los detalles de las acusaciones.

    A juicio del abogado, se trata de una “paradoja” que considera “insólita” desde el punto de vista de los “principios fundamentales de nuestro ordenamiento jurídico constitucional”.

    El letrado reconoce que la Fiscalía solo debe “comprobar” si es competente para investigar los hechos y si existen indicios suficientes para querellarse, proceso donde generalmente no se admite la intervención

    Sin embargo, la defensa insiste en que existe “clara necesidad de defensa y alegación por el denunciado”, dada la difusión pública de la denuncia y la apertura de las diligencias.

    Choclán advierte además que, al no poder recurrir la decisión de la Fiscalía, se reserva el derecho de solicitar “amparo” ante el Tribunal Constitucional por una supuesta vulneración de derechos fundamentales.

    La defensa de Iglesias sostiene, además, que la Fiscalía de la Audiencia Nacional carece de competencias para investigar los hechos denunciados, que habrían ocurrido en 2021 en residencias del artista en República Dominicana y Bahamas.

    La respuesta de la defensa de Julio Iglesias ante la denuncia por agresión sexual y trata.

    La denuncia contra Iglesias

    Las dos ex trabajadoras presentaron la denuncia el pasado 5 de enero con el apoyo de Women’s Link Worldwide, organización que fundamenta la competencia de los tribunales de España en la nacionalidad del cantante.

    La ONG califica los hechos denunciados como delitos de “trata de seres humanos con fines de imposición de trabajo forzado y servidumbre”, así como delitos “contra la libertad y la indemnidad sexuales”, “acoso”, “lesiones y contra los derechos de los trabajadores”.

    A mediados de enero, eldiario.es y Univisión publicaron el testimonio de ambas mujeres.

    Las involucradas aseguraron que Iglesias les exigía exámenes ginecológicos para trabajar en sus residencias; las llevaba a su dormitorio por las noches y las obligaba, con la ayuda de empleadas de mayor rango, a realizar prácticas sexuales no consentidas.

    Women’s Link Worldwide afirmó que la Fiscalía tomará declaración a las denunciantes como testigos protegidos, en el marco de las diligencias abiertas para determinar si el caso puede ser llevado ante los tribunales españoles.

