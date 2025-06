La rutina de una mujer de 80 años para mantenerse fuerte y saludable a su edad

Tiene 80 años, pero se siente (y tiene la apariencia) como una persona mucho más joven. Se trata de Elaine Paddor, una mujer estadounidense de 80 años, que decidió enfocarse en su salud para tener una vejez más sana y fuerte. ¿Cuál es su secreto de longevidad?

En conversación con la revista Women’s Health, Paddor contó que a sus 37 años comenzó a entrenar ejercicios de fuerza en un gimnasio . No tenía un programa muy elaborado, ni entrenadores que la vigilaran cada movimiento, sino que comenzó a levantar pesas siguiendo lo que veía a su alrededor.

“Si hay energía, subo peso o repeticiones. Si no, cambio de ejercicio”, contó.

¿Cuál es la rutina que la mujer longeva, de 80 años, realiza todos los días? ¿Qué la motiva a seguir cuidando su salud? Esto es lo que reveló.

Son muchos los estudios que han demostrado que los ejercicios de fuerza son esenciales para tener un cuerpo mucho más preparado para las adversidades de la vejez.

Brazos, piernas y una espalda fuerte pueden marcar una diferencia en la vida de los adultos mayores, por lo que lo ideal es empezar a entrenar cuanto antes, y acompañar el ejercicio con una alimentación equilibrada.

“El simple hecho de mover el cuerpo puede marcar una gran diferencia, pero creo firmemente que levantar pesas te beneficia en todos los sentidos: mental, física y emocionalmente. Simplemente funciona”, aseguró a la revista.

Además, resumió su éxito en 4 claves que quiso compartir con más personas de su edad, alrededor de todo el mundo:

Consistencia y buena forma: “Voy al gimnasio al menos seis días a la semana, normalmente de 30 a 45 minutos por sesión” , contó. Llega al recinto en bicicleta, y cuando se ejercita se concentra en tener una buena técnica para no lesionarse.

Formar amistades en el gimnasio que inspiren y motiven: haciendo ejercicio, la mujer conoció personas que la ayudaron a mejorar su técnica e, incluso, la guiaron para saber cómo nutrirse: compartieron con ella la importancia de incluir proteína en su dieta para generar músculo.

Celebrar y aceptar el envejecimiento: “Hoy siento que puedo con todo. Me siento saludable y estoy decidida a seguir así. Mirarme al espejo también me motiva. A mi edad, si dejo de hacer ejercicio, puede que no pueda volver a hacerlo, así que simplemente sigo adelante”.

Saber que tu mentalidad crea tu realidad: “Si te sientes agradecido y feliz de estar vivo, y quieres sentirte bien, tienes que actuar; no es automático. Si quieres empezar a entrenar con fuerza, simplemente preséntate y hazlo lo más sencillo posible. Empieza poco a poco y no te arrepentirás. Nadie se arrepiente de entrar en un gimnasio. Simplemente hazlo”.

Los ejercicios que hace la mujer de 80 años para mantenerse fuerte

Acto seguido, la mujer explicó cuál es la rutina que lleva haciendo hace dos años y que le ha servido para fortalecer todo su cuerpo, tanto el tren superior como el inferior:

Tres series de elevaciones de piernas colgado de la barra , tantas repeticiones como pueda hacer en cada serie.

Tres series de paradas de manos , manteniendo cada una de ellas durante el mayor tiempo posible.

Tres series de cada uno de los siguientes: flexión de tríceps, inmersión de tríceps , extensión de piernas y dominada con máquinas.