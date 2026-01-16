La empresa de logística de mensajería DHL, entrega diariamente aproximadamente 5 millones de encomiendas al día. Anualmente, si bien no hay una cifra exacta, se estima que reparten alrededor de 1.800.000 millones de paquetes.

Sin embargo, en el año 2025, hubo cinco entregas en particular que según DHL, se destacaron por su contenido excepcional: causaron extrañeza y asombro entre los colaboradores de la compañía.

1. La manada de antílopes

En febrero del año pasado, la compañía tuvo el desafío de transportar una manada de 17 antílopes bongos de montaña desde Florida hasta Kenia , es decir, una distancia de aproximadamente 13.000 kilómetros.

El motivo de esto es que el animal se encuentra en peligro crítico de extinción, después de que el hábitat natural de la especie se haya visto degradado forestalmente y de haber sufrido décadas de caza furtiva.

Las 5 entregas más excepcionales que DHL hizo en 2025

Para poder llevar a cabo el traslado sin poner en riesgo la seguridad de los animales, se requirió de mucha logística: cajas construidas a medida por organizaciones de protección animal, junto al acompañamiento de veterinarios y especialistas en la especie.

Todo esto garantizó la exitosa llegada de los animales a Kenia, donde ahora la especie vive protegida en un centro de conservación animal.

2. Un casco autografiado de la Fórmula 1

En marzo de 2025, DHL tuvo la misión de transportar un casco de edición especial de la Fórmula 1 (F1) por distintos continentes, con el propósito de que el objeto sea firmado por 20 campeones mundiales de este deporte.

El recorrido del objeto tenía como punto de origen Suiza, y debía ser trasladado a los hogares de varios ganadores. Algunos de ellos con domicilio en España, Londres, Reino Unido, Brasilia y Brasil.

Realizar este trabajo requirió que la empresa tomara varias medidas de seguridad, para minimizar el riesgo de que al objeto le ocurriera cualquier cosa que pudiera dañarlo en el trayecto.

El casco es único y exclusivo en el mundo de la Fórmula 1. Incluso, el objeto contaba con la firma de Michael Schumacher, el siete veces campeón mundial, que tiene el récord (junto a Lewis Hamilton) de más títulos.

Saber que Schumacher había autografiado el objeto fue motivo de emoción en los fanáticos, debido a que el deportista se retiró de F1 y también del ojo público, después de haber sufrido un accidente de esquí que le provocó una lesión cerebral severa.

3. 151 esculturas de osos

En junio de 2025 la empresa debió trasladar 151 esculturas de osos (de dos metros de altura cada una). El viaje fue de aproximadamente 10.000 kilómetros, tuvo como punto de partida la ciudad de Wustermark, en Alemania y como destino final la ciudad de Singapur.

El peso total entre todas las estatuas era de 37 toneladas, y debió dividirse en ocho contenedores marítimos. Para lograr llevarlos sin que se dañen al puerto de Hamburgo, se requirieron camiones y grúas pesadas.

El motivo de por que se necesitaba transportar estas piezas tan particulares era para una exhibición de arte, que promueve la comprensión y los lazos internacionales: el proyecto es conocido como los “United Buddy Bears”, una colorida exposición que se inauguró en Berlín en 2002 para difundir un mensaje de paz.

Las 5 entregas más excepcionales que DHL hizo en 2025 Foto: Buddies For Tolerance

Los osos son únicos, ya que cada uno es pintado por un artista de un país diferente, que se encarga de intentar simbolizar y transmitir la cultura e identidad de su nación mediante la escultura.

4. Saadoon el babuino

En noviembre de 2025, un vuelo de DHL entre Medio Oriente y África Oriental llevó a bordo a un pasajero fuera de lo común: un babuino macho llamado Saadoon. El animal viajó desde Bahréin hasta Yibuti como parte de una operación de reubicación, tras ser rescatado del tráfico ilegal de fauna silvestre.

Saadoon había sido hallado en 2024, con apenas tres meses de vida, abandonado y en estado crítico en Bahréin, un país donde esta especie no existe de forma natural. Tras más de un año de rehabilitación a cargo de una organización de protección animal, los especialistas concluyeron que su recuperación solo sería posible en un entorno acorde a su hábitat original , por lo que decidieron que debía ser trasladado al país de Yibuti.

Las 5 entregas más excepcionales que DHL hizo en 2025 (foto referencial)

La empresa fue la encargada del traslado en su totalidad, siguiendo un intenso protocolo diseñado para garantizar el bienestar del animal durante la travesía: contenedores acondicionados, control veterinario permanente y la presencia de un responsable de bienestar animal a bordo.

El pequeño animal llegó sano y salvo. Actualmente vive en un refugio adaptado a sus necesidades y comparte espacio con una babuina, un elemento clave para su desarrollo social.

5. El trofeo del fútbol de clubes de Sudamérica

En noviembre de 2025, la compañía fue la elegida para trasladar el trofeo de la Final de la CONMEBOL Libertadores, el torneo de clubes más importante del fútbol sudamericano . El recorrido se inició en la sede de la CONMEBOL, en Luque, Paraguay, y concluyó en Lima, Perú, ciudad donde se jugó el último partido el 29 de noviembre.

La final es uno de los eventos deportivos más seguidos y también el más importante para el continente latinoamericano. En su rol de Socio Oficial de Logística, DHL debía garantizar que el trofeo llegue a tiempo y sin ningún daño al partido decisivo.

La copa, de cerca de un metro de altura, fue transportada en un estuche metálico diseñado a medida, con un sistema de seguridad especial. Durante todo el proceso, solo fue manipulada con guantes , para proteger su superficie y conservar su estado.

Las 5 entregas más excepcionales que DHL hizo en 2025. Foto referencial redes sociales Servicios / La Tercera

Finalmente, el trofeo llegó a Perú sin inconvenientes y fue entregado al equipo brasileño Flamengo, que se coronó como ganador del torneo.