SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Tendencias

    Por qué Donald Trump le hizo gestos obscenos a un hombre en una fábrica en Detroit

    El episodio ocurrió durante una visita del presidente a una planta de Ford en Michigan, quedó registrado en un video viral y fue defendido por la Casa Blanca como una reacción “apropiada”.

    Antonio AlburquerquePor 
    Antonio Alburquerque
    Por qué Donald Trump le hizo gestos obscenos a un hombre en una fábrica en Detroit

    Un gesto obsceno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a ponerlo en el centro de la polémica esta semana.

    Esto luego de que un video captara el momento en que levantó el dedo medio e insultó verbalmente a un trabajador durante una visita a una planta de Ford en el área de Detroit, en el estado de Michigan.

    El episodio ocurrió el martes durante un recorrido por la fábrica de camionetas Ford F-150 en Dearborn.

    Según relató The Washington Post, un registro grabado con un teléfono celular muestra a Trump articulando dos veces “fu… you” (que te jodan en español) mientras señalaba a alguien que le gritaba desde un nivel inferior de la planta.

    Acto seguido, el mandatario levantó el dedo medio en dirección al provocador antes de continuar caminando y saludar con la mano a otros asistentes.

    ¿Qué le dijeron a Trump?

    Fuera de cuadro, se escucha a una persona gritar “protector de pedófilos”, una acusación que, de acuerdo con el diario estadounidense, alude al manejo que ha tenido la administración Trump respecto de la investigación federal vinculada a Jeffrey Epstein, el fallecido delincuente sexual convicto.

    El director de comunicaciones de la Casa Blanca, Steven Cheung, confirmó al WP la autenticidad del video y defendió la reacción del presidente.

    “Un lunático estaba gritando blasfemias en un ataque de ira total, y el presidente dio una respuesta apropiada e inequívoca”, afirmó Cheung en una declaración enviada al medio.

    Por qué Donald Trump le hizo gestos obscenos a un hombre en una fábrica en Detroit

    ¿Quién le gritó al presidente?

    El trabajador que increpó a Trump fue identificado como TJ Sabula, de 40 años, operario de línea y miembro del sindicato United Auto Workers Local 600.

    Sabula declaró a The Washington Post que fue él quien gritó al presidente y que, tras el incidente, fue suspendido de su trabajo mientras se desarrolla una investigación interna.

    “En cuanto a haberlo criticado, definitivamente no me arrepiento en absoluto”, señaló Sabula, aunque reconoció que teme por su futuro laboral y cree haber sido “blanco de represalias políticas” por “avergonzar a Trump frente a sus amigos”.

    El trabajador aseguró ser políticamente independiente, dijo que nunca ha votado por Trump, aunque sí ha respaldado a otros candidatos republicanos.

    Afirmó que se encontraba a unos 18 metros del mandatario, quien, según él, podía oírlo “muy, muy, muy claramente”.

    Sabula explicó que su grito apuntaba directamente a la gestión del caso Epstein. “No siento que el destino te mire con frecuencia, y cuando lo haga, más vale que estés listo para aprovechar la oportunidad”, dijo. “Y hoy creo que lo logré”.

    El episodio reactivó el debate sobre la relación pasada de Trump con Epstein y las críticas que ha enfrentado, tanto de demócratas como de sectores del movimiento MAGA, por calificar la investigación como un “engaño”.

    Aunque Trump fue parte de los mismos círculos sociales que Epstein, no ha sido acusado de participar en sus delitos.

    El martes por la noche se lanzó una recaudación de fondos en línea para apoyar a Sabula tras su suspensión, la que superó los 150 mil dólares en pocas horas.

    Mientras tanto, la visita presidencial continuó con normalidad: durante el recorrido, Trump fue aplaudido por otros trabajadores, se tomó selfies y luego dio un discurso en el Club Económico de Detroit, acompañado por altos ejecutivos de Ford.

    Lee también:

    Más sobre:Donald TrumpEstados UnidosFordInsultosGestos obscenosFábrica FordDetroitMichiganPolíticaInternacionalMundoTendenciasVideoViral

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Estados Unidos realiza su primera venta de petróleo venezolano por un valor de 430 millones de euros

    Delcy Rodríguez anuncia un “nuevo momento político” de “entendimiento” en Venezuela

    Canciller iraní emplaza a EE.UU. a negociar salida diplomática tras las amenazas de Trump

    “Revela su sadismo” y “es un inhumano”: desde el oficialismo critican a Claudio Crespo por compartir imagen con rostro de Gatica sobre una lápida

    Senado de EE.UU. rechaza una resolución contra el uso de la fuerza militar en Venezuela por parte de Trump

    Irán cierra su espacio aéreo a todos los vuelos en medio de las amenazas de EE.UU.

    Lo más leído

    1.
    5 señales de que estás sobreprotegiendo a tus hijos y cómo impulsar su desarrollo, según una psicóloga de Harvard

    5 señales de que estás sobreprotegiendo a tus hijos y cómo impulsar su desarrollo, según una psicóloga de Harvard

    2.
    5 formas de reducir el riesgo de cáncer de colon, según una gastroenteróloga de Harvard

    5 formas de reducir el riesgo de cáncer de colon, según una gastroenteróloga de Harvard

    3.
    Los 4 factores de riesgo vinculados al 99% de los infartos y ACV, según un estudio

    Los 4 factores de riesgo vinculados al 99% de los infartos y ACV, según un estudio

    4.
    Estos son los 10 pasaportes más poderosos del mundo en 2026 y el lugar que ocupa Chile en el listado total

    Estos son los 10 pasaportes más poderosos del mundo en 2026 y el lugar que ocupa Chile en el listado total

    5.
    Qué se sabe sobre las acusaciones contra Julio Iglesias por agresiones sexuales

    Qué se sabe sobre las acusaciones contra Julio Iglesias por agresiones sexuales

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Temporada de fragata portuguesa: cómo reconocerla, síntomas y qué hacer si te pica

    Temporada de fragata portuguesa: cómo reconocerla, síntomas y qué hacer si te pica

    Estos son los 10 pasaportes más poderosos del mundo en 2026 y el lugar que ocupa Chile en el listado total

    Estos son los 10 pasaportes más poderosos del mundo en 2026 y el lugar que ocupa Chile en el listado total

    El mejor accesorio para laptops no es un mouse ni un teclado

    El mejor accesorio para laptops no es un mouse ni un teclado

    5 formas de reducir el riesgo de cáncer de colon, según una gastroenteróloga de Harvard

    5 formas de reducir el riesgo de cáncer de colon, según una gastroenteróloga de Harvard

    Servicios

    ¿Sube o baja la bencina? Revisa el precio del combustible para los próximos días

    ¿Sube o baja la bencina? Revisa el precio del combustible para los próximos días

    Cómo comprar entradas para el Festival del Huaso de Olmué 2026 y cuáles son los precios

    Cómo comprar entradas para el Festival del Huaso de Olmué 2026 y cuáles son los precios

    La parrilla del Festival del Huaso de Olmué 2026 con los artistas por día

    La parrilla del Festival del Huaso de Olmué 2026 con los artistas por día

    “Revela su sadismo” y “es un inhumano”: desde el oficialismo critican a Claudio Crespo por compartir imagen con rostro de Gatica sobre una lápida
    Chile

    “Revela su sadismo” y “es un inhumano”: desde el oficialismo critican a Claudio Crespo por compartir imagen con rostro de Gatica sobre una lápida

    Más de mil hectáreas consumidas y 700 evacuados: Región de Ñuble en alerta por incendios forestales

    A flote mesa de la DC: consejo nacional acepta renuncia de Huenchumilla pero rechaza las de las dos vicepresidentas

    Casen 2024: personas sin previsión de salud llegaron a su menor nivel histórico y Fonasa alcanza récord de cobertura
    Negocios

    Casen 2024: personas sin previsión de salud llegaron a su menor nivel histórico y Fonasa alcanza récord de cobertura

    Casen 2024: expertos ponen foco en niñez y mercado laboral como desafíos para la política pública

    Cámara aprueba reajuste del sector público, pero rechaza normas de amarre y gobierno anticipa que las repondrá en el Senado

    Qué se sabe sobre las acusaciones contra Julio Iglesias por agresiones sexuales
    Tendencias

    Qué se sabe sobre las acusaciones contra Julio Iglesias por agresiones sexuales

    5 señales de que estás sobreprotegiendo a tus hijos y cómo impulsar su desarrollo, según una psicóloga de Harvard

    Estos son los 10 pasaportes más poderosos del mundo en 2026 y el lugar que ocupa Chile en el listado total

    El golazo que dejó afuera de la Copa del Rey al Real Madrid en el último segundo
    El Deportivo

    El golazo que dejó afuera de la Copa del Rey al Real Madrid en el último segundo

    Pellegrini no es el único: Real Madrid sufre un nuevo ‘Alcorconazo’ ante un equipo de Segunda División

    Adiós al Egipto de Salah: el golazo de Sadio Mané que convierte a Senegal en el primer finalista de la Copa África

    Con Luis Slimming, Fabrizio Copano, Paloma Salas y más: la ruta del humor en Viña del Mar durante enero
    Finde

    Con Luis Slimming, Fabrizio Copano, Paloma Salas y más: la ruta del humor en Viña del Mar durante enero

    Cómo es el Hotel Cusco La Paccha Affiliated by Meliá, ubicado en el centro histórico de la ciudad en Perú

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 10 y 11 de enero

    Nicole a fondo: “Siempre la luz ha estado presente en mi música”
    Cultura y entretención

    Nicole a fondo: “Siempre la luz ha estado presente en mi música”

    El trío de indie rock Horsegirl anuncia su debut en Chile

    Chile irrumpe en el Festival de Berlín con Maite Alberdi, Matapanki y La Casa de los Espíritus

    Estados Unidos realiza su primera venta de petróleo venezolano por un valor de 430 millones de euros
    Mundo

    Estados Unidos realiza su primera venta de petróleo venezolano por un valor de 430 millones de euros

    Delcy Rodríguez anuncia un “nuevo momento político” de “entendimiento” en Venezuela

    Canciller iraní emplaza a EE.UU. a negociar salida diplomática tras las amenazas de Trump

    Lo probamos y nos gustó: EMFUSION y la idea de cuidar la longevidad de la piel
    Paula

    Lo probamos y nos gustó: EMFUSION y la idea de cuidar la longevidad de la piel

    Con altura de niñez: el desafío de pensar el espacio público para niñas y niños

    Elizabeth Choque Mamani: hija de maestra artesana busca aprender