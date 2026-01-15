Por qué Donald Trump le hizo gestos obscenos a un hombre en una fábrica en Detroit

Un gesto obsceno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a ponerlo en el centro de la polémica esta semana.

Esto luego de que un video captara el momento en que levantó el dedo medio e insultó verbalmente a un trabajador durante una visita a una planta de Ford en el área de Detroit , en el estado de Michigan.

El episodio ocurrió el martes durante un recorrido por la fábrica de camionetas Ford F-150 en Dearborn.

Según relató The Washington Post, un registro grabado con un teléfono celular muestra a Trump articulando dos veces “fu… you” (que te jodan en español) mientras señalaba a alguien que le gritaba desde un nivel inferior de la planta.

Acto seguido, el mandatario levantó el dedo medio en dirección al provocador antes de continuar caminando y saludar con la mano a otros asistentes.

Am I crazy or did Trump just flip off some hecklers? 😂 pic.twitter.com/Zm3cRdD31O — JT Lewis (@thejtlewis) January 13, 2026

¿Qué le dijeron a Trump?

Fuera de cuadro, se escucha a una persona gritar “protector de pedófilos”, una acusación que, de acuerdo con el diario estadounidense, alude al manejo que ha tenido la administración Trump respecto de la investigación federal vinculada a Jeffrey Epstein, el fallecido delincuente sexual convicto.

El director de comunicaciones de la Casa Blanca, Steven Cheung, confirmó al WP la autenticidad del video y defendió la reacción del presidente.

“Un lunático estaba gritando blasfemias en un ataque de ira total, y el presidente dio una respuesta apropiada e inequívoca”, afirmó Cheung en una declaración enviada al medio.

¿Quién le gritó al presidente?

El trabajador que increpó a Trump fue identificado como TJ Sabula, de 40 años, operario de línea y miembro del sindicato United Auto Workers Local 600.

Sabula declaró a The Washington Post que fue él quien gritó al presidente y que, tras el incidente, fue suspendido de su trabajo mientras se desarrolla una investigación interna.

“En cuanto a haberlo criticado, definitivamente no me arrepiento en absoluto”, señaló Sabula, aunque reconoció que teme por su futuro laboral y cree haber sido “blanco de represalias políticas” por “avergonzar a Trump frente a sus amigos”.

El trabajador aseguró ser políticamente independiente, dijo que nunca ha votado por Trump, aunque sí ha respaldado a otros candidatos republicanos.

Afirmó que se encontraba a unos 18 metros del mandatario, quien, según él, podía oírlo “muy, muy, muy claramente”.

Sabula explicó que su grito apuntaba directamente a la gestión del caso Epstein. “No siento que el destino te mire con frecuencia, y cuando lo haga, más vale que estés listo para aprovechar la oportunidad”, dijo. “Y hoy creo que lo logré”.

El episodio reactivó el debate sobre la relación pasada de Trump con Epstein y las críticas que ha enfrentado, tanto de demócratas como de sectores del movimiento MAGA, por calificar la investigación como un “engaño”.

Aunque Trump fue parte de los mismos círculos sociales que Epstein, no ha sido acusado de participar en sus delitos.

El martes por la noche se lanzó una recaudación de fondos en línea para apoyar a Sabula tras su suspensión, la que superó los 150 mil dólares en pocas horas.

Mientras tanto, la visita presidencial continuó con normalidad: durante el recorrido, Trump fue aplaudido por otros trabajadores, se tomó selfies y luego dio un discurso en el Club Económico de Detroit, acompañado por altos ejecutivos de Ford.