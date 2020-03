Nati Chuleta: “Creo en los sobrevivientes de abuso, en el feminismo y en mí misma”

* Leo: En este momento estoy leyendo Blacksad. Lo he leído varias veces, pero es tan hermoso que es de esos cómics que te quedas viendo embobada las ilustraciones.

* Admiro: A Neil Gaiman, que es mi escritor favorito, y a J. K. Rowling, porque soy fan de Harry Potter.

* Creo: En los sobrevivientes de abuso, en el feminismo y en mí misma. Ah, y en los fantasmas.

* Veo: Estoy viendo por quinta vez Crazy Ex-Girlfriend, me encanta analizarla y entonar las canciones.

* Escucho: Siempre termino escuchando de alguna forma a Billie Eilish y Ariana Grande.

* Compro: Chapitas en las ferias de ilustración. ¡Tengo una colección!*

Viajo: Me picó el bichito de conocer México.

* Como: Siempre, de verdad, en cualquier lugar y tiempo del mundo, tengo ganas de papas fritas.

* Sigo: A muchos artistas. Me gusta mucho nutrirme de nuevos universos y admirar a colegas. Así conocí a las ilustradoras chilenas @otakah_ y @elena_ilustra.

* Tomo: Siempre es rico una copa de vino cuando se trabaja en la noche.

* Bailo: Mi mamá nunca me dejó bailar ni escuchar axe cuando chica, así que me gustaba de lejos. Por eso ahora me sé todas las coreografías y es mi momento favorito de las fiestas.

* Uso: Últimamente estoy modificando ropa usada con mis ilustraciones e ideas.