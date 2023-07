Cuando alguien sobrepasa la barrera de los 40, suele complicarse más el escenario amoroso. Y es que a esa edad, las personas sin pareja suelen estar viviendo situaciones como: un divorcio o separación después de una relación larga, los separados que no saben cómo volver a las canchas y los solteros que prefieren no comprometerse.

Y además está que las formas de conocer personas han mutado en los tiempos modernos: hoy es más difícil que en un bar o club vayan personas mayores de 40, y muchas veces hay que atenerse a utilizar aplicaciones de citas.

Estas son las experiencias de algunos adultos que cuentan lo difícil que es encontrar una pareja en esta etapa de la vida.

¿Por qué es tan difícil encontrar pareja a partir de los 40?

Cómo encontrar pareja a los 40

En conversación con El Mundo, Isabel de 45 años, contó que cuando era más joven, salía a bares con amigas y solía encontrar pretendientes allí. Sin embargo, ahora, “si vas a cualquier bar es más fácil ver a gente por debajo de los 40 que por encima. Es más difícil conocer a personas”.

Por ello, ahora prefiere apuntarse a planes donde sabe que sus amigos estarán y que pueden presentarle a alguien. “Así es más fácil. Los temas de los que hablar son más interesantes y los planes más divertidos, sobre todo cuando vamos a festivales o conciertos”, aseguró.

La opción de las aplicaciones de citas, como Tinder o Badoo, no le llaman la atención porque, según relató, nunca han cumplido sus expectativas: “Suena más idílico de lo que es. Te lo imaginas divertido, como que vas a tener muchas citas, que vas a ir al teatro, a tomar café… y no. La mayoría de la gente no te habla y entablar conversaciones largas cuesta”.

Pero a algunas personas sí les funciona, como a Silvia —de 43 años— que le contó a Yo Lifestyle que hace tres meses encontró a su pareja en el sitio de citas Badoo, después de seis años.

Aunque, en el proceso, se topó con personas que le decían que estaba muy “vieja”, pues ella buscaba una relación monógama y la gente de la app le decía que eso “ya no se llevaba”.

Además, al ser mamá de un joven de 18 años, igual era difícil invitar a alguna de sus citas a quedarse a la casa. “Hay muchas desventajas, totalmente entendibles, para los que somos madres o padres, porque es algo que te quita tiempo”.

Por qué es tan difícil encontrar pareja cuando eres adulto

“Se extraña lo analógico, conocer a personas reales. Lo hablo con personas de mi edad y muchos se sienten igual”, aseguró Sofía, a sus 40 recién cumplidos.

Y es que, como ella, muchos tienen que recurrir a las aplicaciones de citas para poder salir con alguien. Pero aún así, utilizarlas no te asegura el éxito.

Según Verónica Alcanda, quien trabaja buscando parejas para las personas en Alcanda Matchmaking, asegura que el poco éxito se basa en que “queremos enamorarnos en la primera cita y eso no es posible”. La especialista ha logrado cerrar con un 85% de éxito su último trimestre.

“La gente busca que en la primera cita haya un sentimiento increíble, que se le den la vuelta los ojos y lo que está deseando no es profundizar en la persona, sino saber si ese feeling se sostiene para mantener relaciones sexuales”, aseguró.

“Ya no buscan conocerse, no se interesan por el pasado de las personas. Hay que preocuparse de cómo vives tu vida, cómo te gustaría vivirla… Preguntamos cosas superficiales: dónde trabajas, dónde te vas de vacaciones o cómo vas vestido. Ese es el problema de esta sociedad, somos muy superficiales y demasiado visuales”.

¿La solución? Alcanda recomendó tener mucha paciencia y menos superficialidad: “Si te dejas guiar solo por el físico, nunca va a funcionar, porque los valores y las costuras no van a cuadrar. Por eso hay tanta rotación de personas, porque están buscando a la ideal basándose en el físico”.