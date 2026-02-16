SUSCRÍBETE POR $1100
    Por qué la memoria empeora con la edad, según un reciente estudio

    Es sabido que recordar, con el paso de los años, se vuelve una tarea cada vez más complicada, pero hasta ahora no se entendía con precisión cómo ocurría este deterioro a nivel cerebral.

    Antonio AlburquerquePor 
    Antonio Alburquerque
    El paso del tiempo suele venir acompañado de olvidos más frecuentes. Recordar nombres, fechas o experiencias pasadas se vuelve cada vez más difícil.

    Este fenómeno la ciencia asocia al deterioro de la memoria episódica, es decir, la capacidad de evocar eventos vividos.

    Aunque este declive ha sido ampliamente documentado, sus causas exactas seguían sin estar del todo claras.

    Un reciente estudio aporta nuevas pistas sobre por qué la memoria empeora con la edad y por qué no todas las personas envejecen de la misma forma a nivel cognitivo.

    ¿De qué trata el estudio?

    Según publicó ScienceAlert, la investigación fue liderada por un equipo de la Universidad de Oslo, en Noruega, y buscó determinar si la pérdida de memoria responde a un proceso uniforme o si está influida por factores de riesgo individuales.

    Un ejemplo de un factor de riesgo es el gen APOE ε4, asociado a un mayor riesgo de desarrollar la enfermedad de Alzheimer.

    La magnitud del análisis es una de sus principales fortalezas. Los científicos reunieron datos de 3.737 personas cognitivamente sanas, seguidas durante varios años.

    “Al integrar datos de docenas de cohortes de investigación, ahora tenemos la imagen más detallada hasta el momento de cómo se desarrollan los cambios estructurales en el cerebro con la edad y cómo se relacionan con la memoria”, señaló el investigador y neurólogo Álvaro Pascual-Leone, de la Facultad de Medicina de Harvard.

    Las principales conclusiones

    Los resultados revelaron un panorama complejo. Si bien el hipocampo (una región clave para la memoria y el aprendizaje) tuvo un rol central, el deterioro de la memoria no se explicó por cambios en una sola zona del cerebro.

    La reducción del volumen del tejido cerebral se asoció a un peor desempeño en memoria episódica, pero esta relación fue desigual y se intensificó con la edad, especialmente en personas mayores de 60 años.

    El efecto fue aún más marcado en quienes presentaban una reducción del volumen cerebral más rápida que el promedio.

    En el caso de los portadores del gen APOE ε4, los investigadores observaron una pérdida más acelerada del tejido cerebral y un deterioro mayor de la memoria, aunque la trayectoria general fue similar a la del resto de los participantes.

    “El deterioro cognitivo y la pérdida de memoria no son simplemente consecuencia del envejecimiento, sino manifestaciones de predisposiciones individuales y procesos relacionados con la edad que posibilitan procesos y enfermedades neurodegenerativas”, afirmó Pascual-Leone.

    El estudio, publicado en la revista Nature Communications, sugiere que la pérdida de memoria no es un fenómeno aislado del envejecimiento, sino que refleja una vulnerabilidad biológica acumulativa en el cerebro a lo largo de décadas.

    Esto tiene implicancias directas para la prevención y el tratamiento: las futuras terapias deberán abordar múltiples áreas cerebrales y podrían ser más efectivas si se aplican de forma temprana.

    “Estos resultados sugieren que el deterioro de la memoria durante el envejecimiento no se limita a una región o un gen: refleja una amplia vulnerabilidad biológica en la estructura cerebral que se acumula a lo largo de décadas”, concluyó Pascual-Leone.

    MemoriaEdadCerebroEstudioCienciaSaludRecuerdosInvestigaciónVejezAdultos mayoresTendencias

