¿Por qué le tenemos miedo a los payasos?

Por más que la mayoría de los payasos o mimos busquen divertir a los espectadores, es probable que conozcas a alguien que no le agradan y siente terror de solo mirarlos. Hasta puede que tú mismo hayas experimentado esa sensación en algún momento de la vida.

La fobia a los payasos también es denominada coulrofobia, y según indica un artículo de The Conversation, se trata de un fenómeno que ha sido abordado desde hace tiempo. Si bien se podría pensar que solo se da en la niñez, esto no necesariamente es así: sucede también en los adultos.

Pese a que es un fenómeno conocido, todavía no hay suficientes investigaciones especializadas sobre por qué se origina este miedo irracional. Debido a eso, científicos de la Escuela de Psicología de la Universidad de Gales del Sur tomaron la misión de determinar las razones que llevan a que las personas tengan esta fobia, así como también cuán común sea este terror en toda la población.

Esto fue lo que pudieron descubrir.

It (1990). Foto: Warner Bros.

Los nuevos hallazgos de la coulrofobia

Para el estudio, los especialistas crearon un ítem de preguntas llamado Cuestionario de Miedo a los Payasos, que fue respondido por 987 participantes que tenían entre 18 y 77 años.

El resultado fue que el 53,5% de los encuestados admitió sentir miedo a los payasos en distintos grados (no agudos), mientras que el 5% presentaba un miedo extremo.

A eso se suma que quienes sentían miedo extremo a los payasos eran muchos más que los que tenían otras fobias, por ejemplo, hacia los animales (3,8%), la sangre o heridas (3,0%%), las alturas (2,8%), el agua estancada o fenómenos metereológicos (2,3%), entre otros.

En esta fobia, el género y edad también marcan ciertas diferencias. Y es que los investigadores hallaron que la prevalencia de la coulrofobia era mayor en mujeres que en hombres, además de que este terror podría ir aminorando a medida que uno crece.

El estudio sugiere que la fobia a los payasos ocurre más en mujeres que en hombres. Foto: Getty Images.

Qué origina el miedo a los payasos

Uno de los principales objetivos del artículo era descubrir las causas que motivan la coulrofobia. Para conseguirlo, se le brindó un cuestionario de seguimiento a ese 53,5% de los participantes que expresó sentir miedo a los payasos en distintos niveles, pero sin llegar a lo extremo.

Aquel formulario incluía varias razones que las personas podían esgrimir para explicar su coulrofobia: sensación inquietante por el maquillaje de los payasos, rasgos desmesurados en sus caras, representaciones negativas de estos personajes en la cultura popular, experiencias traumáticas, el actuar de los payasos es algo incierto, el miedo fue aprendido de familiares y otras causas más.

Al contrario de lo que se podría pensar, no fue la experiencia traumática con los payasos el motivo más argumentado por los participantes. En cambio, fue la representación negativa de estos personajes en la cultura popular lo que más colaboró en generar la coulrofobia.

El factor que más se repitió en originar la coulrofobia fue la representación de los payasos en la cultura popular. Foto: Getty Images.

Lo anterior, dicen los autores del artículo, puede entenderse debido a que no han sido pocos los payasos creados en libros o películas con el fin de causar miedo en el público.

Probablemente el caso más famoso en todo el mundo es el de Pennywise de la novela It, que hace un par de años fue nuevamente llevado a la pantalla en dos producciones cinematográficas. También hay otros ejemplos de payasos que producen sensaciones incómodas como ocurre en las películas Joker (2019), Terrifier (2016), Killer Klowns (1988) y Jack in The Box (2015).

Pese a que esos payasos están situados en producciones de suspenso, los investigadores plantearon que no necesariamente se le puede temer a payasos que fueron originados con ese fin. Por ejemplo, quienes tienen coulrofobia también podrían experimentar extrañeza frente a Ronald McDonald, el personaje de la compañía de comida rápida.

Ronald McDonald también puede causar incomodidad en quienes tienen coulrofobia. Foto: Getty Images.

Teniendo en cuenta ese factor, los especialistas señalan que la apariencia de los payasos o mimos esconde algo muchísimo más profundo si se quiere comprender este miedo irracional.

“El factor más fuerte que identificamos fueron las señales emocionales ocultas, lo que sugiere que, para muchas personas, el miedo a los payasos se deriva de no poder ver sus expresiones faciales debido a su maquillaje”, dijeron los autores.

Eso quiere decir que quienes experimentan esa fobia en particular podrían sentir que no pueden ver la cara real que esconden los payasos, lo que conduce a no poder interpretar sus intenciones con el resto de las personas.