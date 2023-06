Es una de las acciones más llamativas de los perros, pero también una de las más comunes. Muy probablemente, has escuchado que cuando estos animales comen pasto es porque tienen dolor de estómago.

Si bien, aquello se ha mantenido como una creencia popular, una nueva investigación realizada por científicos de la Universidad de Adelaida en Australia concluyó que ese no es el motivo.

¿Por qué los perros comen pasto? Un estudio lo revela y niega que sea por dolor de estómago. Foto: referencial.

El análisis y la conclusión de los investigadores

En un artículo publicado en The Conversation, los autores Susan Hazel y Joshua Zoanetti hicieron una revisión de varios documentos académicos que analizaron este fenómeno.

Uno de ellos aseguró que hasta el 80% de las personas nota que sus canes comen hierba con regularidad, mientras que otro efectuado en el Parque Nacional de Yellowstone encontró hasta un 74% de materia vegetal en las heces de estos animales domésticos.

“Mucha gente piensa que los perros comen hierba cuando les duele el estómago, creyendo que la hierba les provoca vómitos. Probablemente no sea así”, sugirieron los autores de la revisión publicada a inicios de este mes.

En este sentido, añadieron que otro estudio realizado con 12 canes que comían pasto a diario reveló que pocos de ellos presentaron vómitos y que los que se producían eran posteriores a una comida.

“Si un perro tiene un trastorno gastrointestinal leve debido a algo que se le ha dado de comer, de hecho es menos probable que coma hierba que si se le alimenta con una dieta normal”, enfatizaron, para luego agregar que hay investigaciones que afirman que lo hacen porque quieren un laxante o porque les aporta fibra.

Según manifestaron en su documento, “la mayoría de estas teorías carecen de pruebas científicas”.

“Por ejemplo, en el estudio de 12 perros mencionado anteriormente, todos estaban desparasitados y no tenían problemas digestivos previos. Aun así, los 12 comieron hierba alegremente (...) su principal conclusión fue que cuando el perro aún no había tomado su comida diaria, era más probable que comiera hierba”.

“En resumen, cuanto más hambre tenía el perro, más probabilidades tenía de comer hierba”.

Además de esa interpretación de los resultados, Hazel y Zoanetti enfatizaron que es probable que lo hagan porque les gusta y porque están aburridos.

“Puede que su perro simplemente disfrute comiendo hierba. Arrancarla del suelo puede ser satisfactorio. Su textura y sabor ofrecen algo diferente a lo que suelen comer”, añadieron.

Cómo puede afectar a los perros

Los investigadores de la Universidad de Adelaida recalcaron que hay múltiples motivos por los que dejar que los canes coman pasto puede ser perjudicial.

El principal es que hay ocasiones en que es tratado con herbicidas y otros productos químicos. De hecho, una investigación citada por los académicos concluyó que existe una relación entre la exposición a estas sustancias y el cáncer de vejiga en canes.

“Si utiliza herbicidas en su propio césped, retire a su perro, sus juguetes y sus cuencos de comida y agua de la zona antes de cualquier aplicación”, alertaron, “asegúrese de que el plaguicida se ha secado completamente antes de volver a dejar entrar al perro en la zona, y compruebe en el envase el periodo de secado adecuado”.

En caso de que se quieran reducir los riesgos aún más, sugirieron que sacar las hierbas a mano puede ser una opción.

“Una de las mejores cosas que puedes hacer por tu perro es sacarlo a pasear. Y si come hierba por el camino, siempre que no haya sido rociada con herbicida, no hay de qué preocuparse”.

Bajo esta línea, sentenciaron: “No te preocupes si vomita de vez en cuando. Pero si los vómitos o la diarrea son más graves, consulta a tu veterinario”.