El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró este domingo que el mandatario de Rusia, Vladimir Putin, se había vuelto “completamente loco”.

“ Está matando a mucha gente innecesariamente, y no me refiero solo a soldados . Están disparando misiles y drones contra ciudades de Ucrania sin ningún motivo. Siempre he dicho que quiere toda Ucrania, no solo una parte, y quizás tenga razón, pero si lo hace, ¡llevará la caída de Rusia!”, escribió en un post de su red social, Truth Social.

En esa misma publicación, Trump afirmó que “siempre” ha tenido una “muy buena relación” con el líder del Kremlin, pero que “algo le ha ocurrido”.

También acusó al presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, de no hacer “ningún favor a su país hablando como lo hace”.

“Todo lo que dice causa problemas; no me gusta, y más vale que pare”.

Unas horas antes, Trump había declarado a un grupo de periodistas en Nueva Jersey: “No estoy contento con lo que está haciendo Putin. Está matando a mucha gente y no sé qué demonios le ha pasado ”.

Los comentarios del abanderado republicano se dieron después de que las tropas rusas efectuaran uno de los ataques más grandes desde que iniciaron su invasión a gran escala en el territorio ucraniano, el pasado 24 de febrero de 2022.

La reciente ofensiva de Rusia incluyó el lanzamiento de cerca de 370 drones y misiles. Las operaciones afectaron a distintas regiones de Ucrania.

Durante la noche del domingo, Trump sugirió que consideraría imponer nuevas sanciones contra Rusia si sus fuerzas no dejan de atacar objetivos civiles.

Por qué Trump calificó a Putin de “completamente loco” y qué le respondió Rusia al presidente de EEUU. Foto: archivo.

Qué respondió Rusia a Trump después de que llamara “loco” a Putin

Después de que Trump afirmara que Putin se había vuelto “completamente loco”, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, se refirió a las relaciones con el mandatario estadounidense.

Según rescata la BBC, optó por hacer declaraciones en una línea más diplomática.

“Por supuesto, el inicio del proceso de negociación, por el que la parte estadounidense hizo un gran esfuerzo, es un logro muy importante y estamos realmente agradecidos a los estadounidenses y personalmente al presidente Trump por su ayuda en la organización y el lanzamiento de este proceso de negociación”, afirmó Peskov.

Y continuó: “Es un logro muy importante. Al mismo tiempo, por supuesto, este es un momento muy importante que está conectado con una sobrecarga emocional de todos los involucrados ”.

El portavoz también culpó a Ucrania de motivar los recientes ataques de las fuerzas rusas contra el territorio ucraniano.

“Monitoreamos cuidadosamente todas las reacciones. Sin embargo, el presidente Putin toma las decisiones que son necesarias para la seguridad de nuestro país”.

Peskov mencionó como ejemplo una supuesta amenaza de Ucrania contra los líderes extranjeros que planeaban ir a Moscú para conmemorar el Día de la Victoria en la Segunda Guerra Mundial.

“Muchos líderes que estuvieron aquí fueron testigos de los intentos del régimen de Kiev de atacar territorio ruso con drones, grandes ciudades, incluso la capital, en vísperas de un día tan importante”.

Según el representante del gobierno ruso, esos intentos continúan y las medidas tomadas por Putin son necesarias para proporcionar seguridad a su país.