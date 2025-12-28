SUSCRÍBETE POR $1100
    Qué es la Patrulla Espiritual, la agrupación que ofreció internar a la fuerza a Tyler Chase para rehabilitarlo

    El grupo mexicano ligado a una iglesia cristiana muestra en sus redes sociales cómo rescatan a personas en situación de calle con adicciones. Sin embargo, también se les critica el uso de la fuerza en caso de tener resistencia.

    Antonella CicarelliPor 
    Antonella Cicarelli

    Tylor Chase, el exactor de la serie Manual de Supervivencia Escolar de Ned de Nickelodeon que volvió al foco público después de que en las últimas semanas se compartieran registros de él viviendo en las calles de California, ha seguido recibiendo ofrecimientos de ayuda para tratar su adicción por parte de influencers y personas que se han conmovido con su situación.

    Uno de ellos es la Patrulla Espiritual, parte de un centro de rehabilitación cristiano llamado “Jireh” en México y que busca dar tratamiento gratuito a personas en situación de calle y con adicciones. Sin embargo, también es cuestionado por sus métodos, que en algunos casos involucran ocupar la fuerza física para lograr internar a los pacientes.

    El grupo funciona en la ciudad de Tijuana principalmente, pero también se ha visto que va en búsqueda de personas en Baja California y en Sinaloa. Constantemente publican videos en redes sociales mostrando cómo localizan a personas que tienen adicciones y las suben a su van para llevarlos al centro de rehabilitación.

    Jesús Ignacio Osuna Torres, más conocido como ‘Chiquilín’ quien es reconocido como el líder de esta agrupación, publicó un video en que pedía ayuda para localizar a Chase y poder llevarlo a México. “Sin tanta chimichanga la hermosura amanece en Tijuana para que reciba un tratamiento de un programa por consumo de alcohol y droga”.

    Chiquilín, quien en general protagoniza los videos que suben a sus cuentas, también muestra el después de los tratamientos; en algunos casos logrando la rehabilitación y en otros cuando las personas rechazan internarse y vuelven a la calle.

    “Conocemos perfectamente el modelo de tratamiento para poder desintoxicar a una persona, por el consumo de esa persona, ya sabemos que es, limpieza con fenta, ¿no?“, dijo refiriéndose a la situación de Chase.

    La definición de ‘Cookie’: “Un proceso de rehabilitación a largo plazo tiene que ser una decisión suya”

    Sobre este ofrecimiento, el ex compañero de Chase en Nickelodeon, Daniel Lee Curtis -recordado como ‘Cookie’ en la serie- respondió a esto también a través de un video en sus redes sociales hablando un español fluido.

    Partió agradeciendo a Chiquilín y a la patrulla por la ayuda ofrecida. “Lamentablemente Estados Unidos y México tienen formas formas muy distintas de atender la salud mental y las adicciones”, dijo Curtis Lee.

    Informó que Tyler logró entrar a un centro de tratamiento a corto plazo, lo que destacó como un paso importante. “Pero un proceso de rehabilitación a largo plazo tiene que ser una decisión suya”, dijo.

    Comentó también que ya varios centros de rehabilitación le han ofrecido becas, pero recalcó que Chase tiene que ingresar por cuenta propia, al menos como se usa en Estados Unidos.

    Jesús Osuna, el Chiquilín, respondió más tarde a Curtis Lee diciendo que en muchos casos es necesario internar a la fuerza a las personas con adicciones y habló de su caso personal, agradeciendo que lo hubieran hecho con él así. “Si yo viviera en Estados Unidos, hubiera muerto en el consumo”, dijo defendiendo un sistema a puerta cerrada.

    Hace unos días Curtis Lee pagó una habitación de hotel para que Chase pudiera refugiarse de la lluvia en vísperas de Navidad y aunque esto no resultó como esperaban, finalmente lograron unir fuerzas con el padre de Chase, el exactor Shaun Weiss y un influencer llamado Jacob Harris para lograr hospitalizarlo.

    Harris, un barbero que ha seguido el caso de Chase desde cerca comentó en sus redes que “Tylor está recibiendo atención médica, para ponerse sano, para ponerse mejor y en camino para la rehabilitación”.

    Además pidió a sus seguidores estar atentos por si se abrían canales de donación para el actor, pero aseguró que “está en buenas manos ahora, está siendo cuidado y fuera de las calles”.

    Más sobre:Tylor ChaseCaliforniaDaniel Lee CurtisLa Patrulla EspiritualNickelodeon

