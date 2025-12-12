VOTA INFORMADO por $1100
    Qué redes sociales están prohibidas para los jóvenes menores de 16 años en Australia

    Australia prohibió el uso de redes sociales a menores de 16 años para proteger su salud mental. ¿Qué plataformas estarán bloqueadas y qué otros países quieren sumarse a la medida?

    Nicole IporrePor 
    Nicole Iporre
    Tendencias / La Tercera

    Para proteger la salud mental de los menores de edad. Esa es la razón principal por la que Australia aprobó la prohibición de redes sociales para menores de 16 años y pronto, distintas plataformas como TikTok comenzarán a cerrar las cuentas de los niños y adolescentes.

    ¿Por qué 16 años? Las autoridades australianas aseguraron que es la edad en que los jóvenes ya debiesen tener mayor madurez, suficiente para poder conducir un vehículo o incorporarse al ejército.

    Según el primer ministro australiano, Anthony Albanese, su gobierno espera que los lineamientos de la ley se cumplan pronto. “Esto no será perfecto”, aseguró sobre la probabilidad de que el uso de las redes sociales de menores de edad termine pronto. No obstante, fue enfático en que “esta es la ley”.

    ¿Qué plataformas ya no podrán usar los menores de edad en Australia?

    Tendencias / La Tercera

    Las 10 redes sociales que los jóvenes no pueden usar en Australia

    Todas las plataformas en las que los usuarios puedan publicar contenido tendrán que bloquear el acceso a menores de 16 años, según la ley australiana que entró en vigencia hace un par de días.

    Entre ellas, las 10 redes sociales que cumplen los criterios para no permitir que niños y adolescentes puedan utilizarlas son:

    1. Facebook.
    2. Instagram.
    3. TikTok.
    4. X.
    5. YouTube.
    6. Kick.
    7. Twitch.
    8. Reddit.
    9. Snapchat.
    10. Threads.

    En cambio, algunas de las plataformas que permanecen sin restricciones por el momento son: WhatsApp, Messenger, Roblox, Discord y YouTube Kids.

    Algunas empresas tecnológicas de las anteriores mencionadas aseguraron que ya están tomando medidas para cumplir la prohibición: desactivarán las cuentas de los usuarios que sean menores de 16 años o que no tengan su edad verificada.

    Además, para poder cerciorarse de que están diciendo la verdad, solicitarán una verificación con una selfie (para el análisis facial) o el uso de un documento de identificación válido.

    Qué redes sociales están prohibidas para los jóvenes menores de 16 años en Australia

    Por qué prohíben las redes sociales para menores en Australia

    Según explicaron las autoridades australianas, la ley se instaló después de que se llegara al consenso de que las redes sociales causan adicción, depresión, problemas de imagen corporal y otros trastornos de salud mental en niños y adolescentes.

    Además, las plataformas son potencialmente peligrosas para que sufran acoso o explotación sexual.

    Aunque Australia es el primero en implementar la ley, otros países quieren sumarse a la medida para restringir las redes, como Dinamarca y Malasia. Incluso en Estados Unidos, algunos parlamentarios han mencionado la necesidad de tener medidas similares para proteger a los niños de los peligros en línea.

