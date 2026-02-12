SUSCRÍBETE POR $1100
    Qué se sabe de Jesse Van Rootselaar, la presunta autora del tiroteo que terminó con al menos 9 muertos en Canadá

    Las autoridades detallaron que tenía 18 años y era residente de Tumbler Ridge. La policía había visitado su residencia “en múltiples ocasiones a lo largo de los últimos años, tratando asuntos de salud mental respecto a la sospechosa”.

    Alexis Paiva Mack
    Fue durante la tarde de este martes 10 de febrero cuando se reportó un tiroteo en Tumbler Ridge, Columbia Británica, Canadá.

    El episodio ocurrió en la Escuela Secundaria Tumbler Ridge y en una vivienda que, según los investigadores, está relacionada con el mismo incidente.

    Al menos nueve personas murieron, mientras que al menos 27 resultaron heridas.

    De acuerdo a la policía, la presunta tiradora fue encontrada muerta. Presumen que atentó contra su vida.

    Este miércoles, las autoridades informaron que entre los fallecidos se encuentran una profesora, varios estudiantes y dos familiares de la presunta atacante.

    Las investigaciones para descubrir qué motivó el ataque siguen en curso.

    Sin embargo, ya se dio a conocer el nombre de la presunta tiradora.

    Quién era Jesse Van Rootselaar, la presunta autora del tiroteo en Canadá

    Las autoridades identificaron a la presunta autora del ataque como Jesse Van Rootselaar, una residente de 18 años de Tumbler Ridge, ciudad rural ubicada en las cercanías de las Montañas Rocosas y que tiene una población de unos 2.400 habitantes.

    El agente al mando de la Real Policía Montada de Canadá de Columbia Británica, el subcomisionado Dwayne McDonald, afirmó en una conferencia de prensa que “abandonó la escuela hace aproximadamente cuatro años”, por lo que “no estaba asistiendo actualmente”.

    Declaró que la policía había visitado la “residencia de Van Rootselaar en múltiples ocasiones a lo largo de los últimos años, tratando asuntos de salud mental respecto a la sospechosa”.

    La visita más reciente ocurrió durante la “primavera del año pasado”, por “preocupaciones sobre la salud mental”, agregó McDonald.

    “Puedo decir que en diferentes ocasiones, la sospechosa fue aprehendida para evaluación y seguimiento”.

    Según informaciones rescatadas por CNN, se incautaron armas de fuego de la vivienda, pero posteriormente fueron devueltas, luego de que se hiciera una solicitud.

    Cuando McDonald fue consultado por la prensa sobre si Van Rootselaar era una mujer transgénero, respondió que la policía la está identificando “como eligió ser identificada en público y en redes sociales”.

    “Puedo decir que Jesse nació biológicamente como hombre y que aproximadamente hace seis años comenzó su transición a mujer y se identificaba como mujer, tanto social como públicamente”.

    McDonald comentó que los investigadores no manejan información que sugiera que enfrentó “acoso escolar” relacionado a su transición.

    También precisó que sus familiares que se encuentran entre las víctimas son su madre y su hermanastro.

    Las investigaciones sobre el caso siguen en curso.

