Qué se sabe del tiroteo que dejó al menos 9 muertos en una escuela y una casa en Canadá. Foto: archivo / referencial.

Un tiroteo ocurrido la tarde de este martes en Columbia Británica, Canadá, dejó al menos nueve muertos y 27 heridos.

El episodio ocurrió en Tumbler Ridge, una ciudad rural ubicada en las cercanías de las Montañas Rocosas, a unos 680 kilómetros de la frontera con Estados Unidos. Tiene una población de aproximadamente unos 2.400 habitantes.

Parte del tiroteo ocurrió en la Escuela Secundaria Tumbler Ridge , en donde se encontraron seis de las víctimas en su interior. Una séptima víctima murió mientras era trasladada desde la escuela hacia el hospital.

Dos víctimas más fueron encontradas muertas en una casa, sobre la cual los investigadores presumen que está relacionada con el mismo incidente .

Desde la policía informaron que siguen registrando casas y propiedades en busca de más víctimas.

Qué se sabe del tiroteo en una escuela y una casa en Columbia Británica, Canadá

El tiroteo ocurrió a eso de las 13:20 (hora local) de este martes 10 de febrero.

La presunta tiradora fue encontrada muerta . Los investigadores presumen que la mujer, descrita como de pelo castaño y quien llevaba un vestido, atentó contra su vida.

Hasta el momento, no se han revelado detalles sobre su identidad.

Asimismo, la policía aún no ha determinado el motivo ni la conexión de la tiradora con la escuela .

El superintendente de la Real Policía Montada de Canadá, Ken Floyd, declaró a la prensa: “Aún estamos intentando determinar muchos detalles sobre la tiradora”.

Se negó a entregar detalles sobre las edades de las víctimas, si tenían relación con la tiradora y el arma utilizada.

La situación llevó a que estudiantes y profesores fueran evacuados de la escuela. Sin embargo, desde la policía afirmaron que no hay una amenaza continua.

Las autoridades del distrito escolar informaron que tanto la Escuela Secundaria Tumbler Ridge como la Escuela Primaria Tumbler Ridge permanecerán cerradas el resto de la semana, “debido a los trágicos acontecimientos ocurridos”.

El alcalde de la ciudad, Darryl Krakowka, declaró a CBC: “Es un día bastante trágico para Tumbler Ridge”.

“Probablemente conozca a cada una de las víctimas”, agregó, refiriéndose al tamaño y la población de su ciudad.

El primer ministro de Canadá, Mark Carney, manifestó: “Me uno a los canadienses en el duelo con aquellos cuyas vidas han cambiado irreversiblemente” .

Desde su oficina informaron que pospondría su viaje programado a Alemania para la Conferencia de Seguridad de Múnich, el cual estaba agendado para este miércoles.

El primer ministro de Columbia Británica, David Eby, declaró que se brindará todo el apoyo a la comunidad mientras sus habitantes intentan “asimilar esta tragedia inimaginable”.

Las investigaciones relacionadas al caso siguen en curso.