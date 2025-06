Qué se sabe de la muerte de Jonathan Joss, el actor de Parks and Recreation y King of The Hill asesinado en Texas. Foto: archivo.

El actor estadounidense Jonathan Joss fue asesinado a tiros este domingo 1 de junio en San Antonio, Texas.

Joss, quien falleció a sus 59 años, era conocido por interpretar al jefe Ken Hotate en la comedia Parks and Recreation y por hacer la voz de John Redcorn en la serie animada King of the Hill (Los reyes de la colina, como es conocida en español).

Fuentes de la policía confirmaron a medios estadounidenses que las autoridades acudieron a un tiroteo en curso alrededor de las 19:00 , en una zona residencial de San Antonio.

Cuando llegaron al lugar, encontraron al actor tendido “cerca de la carretera”.

Se reporta que aunque los efectivos intentaron salvarle la vida mientras esperaban a los paramédicos, Joss fue declarado muerto en el lugar cuando estos llegaron.

Qué se sabe del asesinato del actor Jonathan Joss

Los agentes policiales encontraron y detuvieron rápidamente a un sospechoso.

Se trata de un hombre llamado Sigfredo Alvarez Cejam , de 56 años, quien escapó del lugar en un vehículo.

De acuerdo a los informes de medios estadounidenses, se pudo confirmar que el sospechoso era vecino de Joss .

Desde la policía informaron que el sujeto ha sido imputado por asesinato, pero que las investigaciones siguen en curso .

Joss se estaba preparando para regresar al recién anunciado resurgimiento de King of the Hill, serie animada que tiene previsto estrenar una nueva temporada en agosto de este año.

Su esposo, Tristan Kern de Gonzales , afirmó que el asesinato del actor fue un crimen de odio homofóbico .

Declaró que un hombre “comenzó a gritar violentos insultos homofóbicos” y luego empezó a disparar cuando visitaban su antigua casa, que fue destruida en un incendio en enero , según rescata la BBC.

No obstante, desde la policía de Texas manifestaron: “A pesar de las afirmaciones en línea de que se trata de un crimen de odio, actualmente la investigación no ha encontrado pruebas que indiquen que el asesinato del señor Joss esté relacionado con su orientación sexual”.

Gonzales relató en una publicación de Facebook que el tiroteo ocurrió cuando la pareja regresaba al lugar en el que se encontraba su antigua casa, que “se incendió después de más de dos años de amenazas de personas de la zona que nos dijeron repetidamente que la incendiarían”.

“Cuando regresamos al lugar para revisar nuestro correo, descubrimos el cráneo de uno de nuestros perros y su arnés a la vista. Esto nos causó a ambos una profunda angustia emocional. Empezamos a gritar y llorar de dolor ante lo que vimos”.

“Mientras lo hacíamos, un hombre se nos acercó. Empezó a gritarnos violentos insultos homofóbicos. Luego, levantó una pistola de su regazo y disparó”.

“Jonathan y yo no teníamos armas. No estábamos amenazando a nadie. Estábamos de luto. Estábamos uno al lado del otro. Cuando el hombre disparó, Jonathan me apartó de un empujón. Me salvó la vida ”.

Gonzales agregó que Joss “me dio más amor durante el tiempo que pasamos juntos que el que la mayoría de la gente recibe” y que estaban buscando una casa rodante después de casarse el Día de San Valentín.

“Yo estaba con él cuando falleció. Le dije cuánto lo queríamos”.

Statement from Tristan Kern de Gonzales Husband of Jonathan Joss My husband Jonathan Joss and I were involved in a... Publicado por Jonathan Joss en Lunes, 2 de junio de 2025

El Departamento de Policía de San Antonio afirmó que “los investigadores manejan estas acusaciones con mucha seriedad y han revisado a fondo toda la información disponible”.

“Si surge alguna nueva prueba, el sospechoso será acusado como corresponde” .

La última vez que Joss había sido visto en público, según Variety, fue el pasado viernes, cuando se realizó un panel de King of the Hill en el Festival de Televisión ATX en Austin, Texas .

El actor estuvo presente entre el público. Previamente había escrito en Facebook sobre su malestar por no haber sido invitado a la conversación .

En una publicación realizada en abril, manifestó: “Este programa formó parte de mi vida durante muchos años”.

“Ese personaje, esa voz, esa historia... eran mi hogar, mi orgullo, mi conexión con algo más grande que yo. No ser invitado fue como quedar excluido de un lugar que ayudé a construir ”.

Las reacciones tras el asesinato de Jonathan Joss

El actor de Parks and Recreation, Nick Offerman, declaró a People: “El elenco se ha estado enviando mensajes de texto al respecto todo el día y estamos desconsolados ”.

“Jonathan era un chico tan dulce y nos encantó tenerlo como nuestro jefe Ken Hotate. Una terrible tragedia”.

De la misma manera, los creadores de King of the Hill, Mike Judge, Greg Daniels y Saladin Patterson, declararon: “Jonathan Joss dio vida a John Redcorn de King of the Hill durante más de doce temporadas, incluyendo su próxima reedición”.