    Qué son las hernias inguinales, cuáles son sus síntomas y cuándo es urgente una intervención quirúrgica

    Según datos de la Clínica Cleveland, las hernias inguinales son el tipo más común y representan el 75% de todas las hernias. Afectan principalmente a los hombres y pueden presentarse tanto en recién nacidos como en niños y adultos. El riesgo de padecerlas aumenta con la edad.

    Alexis Paiva Mack 
    Alexis Paiva Mack
    Qué son las hernias inguinales, cuáles son sus síntomas y cuándo es urgente una intervención quirúrgica. Foto: referencial.

    Las hernias suelen aparecer en el abdomen o la ingle, cuando uno de los órganos sobresale del músculo o del tejido que la contiene. Esto puede generar la aparición de una protuberancia mientras se realizan ciertas actividades o se está en diferentes posiciones.

    Cuando las hernias afectan a la ingle, se les conoce como hernias inguinales. Ocurren cuando una porción de tejido, como una parte del intestino, empuja hacia afuera a través de un lugar debilitado en los músculos abdominales.

    El bulto que se produce puede ser doloroso, especialmente al toser, inclinarse o levantar un objeto pesado. No obstante, muchas hernias no causan dolor, afirma un artículo de la Clínica Mayo.

    De acuerdo a datos de la Clínica Cleveland, las hernias inguinales son el tipo más común y representan el 75% de todas las hernias. Asimismo, afectan principalmente a los hombres.

    Según un estudio publicado en 2017, el cual se encuentra disponible en el sitio de la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, alrededor del 27% de los hombres desarrollarán hernias inguinales en algún momento de su vida. Para las mujeres, la probabilidad es de un 3%.

    Las hernias inguinales pueden aparecer tanto en recién nacidos, como en niños y adultos. El riesgo de padecerlas aumenta con la edad.

    Datos nacionales de Dinamarca, publicados en la revista científica PLOS One, sugieren que los hombres de casi 80 años tienen alrededor de siete veces más probabilidades de someterse a una intervención quirúrgica por una hernia inguinal, en comparación a los hombres de entre 40 y 50 años.

    Una investigación publicada en Global Pediatric Health afirma que aproximadamente el 5% de los bebés nacidos a término y el 30% de los prematuros padecen hernias.

    A nivel general, aunque la mayoría de los casos no son graves, sí pueden llegar a serlo. También pueden empeorar con el tiempo, afirma la Clínica Cleveland.

    “Una hernia se agrava cuando se atasca en el orificio por el que se empujó y no puede volver a insertarse. Esto puede ser doloroso y, en casos graves, el tejido puede quedar sin irrigación sanguínea, causando necrosis (muerte del tejido). Dado que las hernias tienden a empeorar con el tiempo, la mayoría necesitará reparación quirúrgica tarde o temprano”.

    Qué son las hernias inguinales, cuáles son sus síntomas y cuándo es urgente una intervención quirúrgica. Foto: referencial.

    Cómo se producen las hernias inguinales y cuáles son sus síntomas

    La Clínica Mayo explica que las hernias inguinales “se producen cuando parte de la membrana que recubre la cavidad abdominal (epiplón) o el intestino sobresale por un orificio débil en el abdomen (generalmente por el conducto inguinal, que sostiene el cordón espermático en los hombres)”.

    “Una hernia inguinal no es necesariamente peligrosa. Sin embargo, si no mejora por sí sola, puede provocar complicaciones potencialmente mortales. Es probable que el médico te recomiende una cirugía para reparar una hernia inguinal que causa dolor o que se agranda. La reparación de una hernia inguinal es un procedimiento quirúrgico frecuente”.

    No todas las hernias inguinales generan síntomas, mientras que en ciertos casos pueden ser más visibles o no. Usualmente, se presentan como un bulto donde no debería haber ninguno.

    Los signos y síntomas más frecuentes incluyen lo siguiente:

    • Un bulto en el área sobre cualquiera de los lados del pubis, que se hace más notorio cuando estás erguido y especialmente si toses o haces algún esfuerzo
    • Una sensación de ardor o de dolor en el área del bulto
    • Dolor o incomodidad en la ingle, especialmente cuando te inclinas, toses o levantas peso
    • Una sensación de pesadez o arrastre en la ingle
    • Debilidad o presión en la ingle
    • De vez en cuando, dolor e hinchazón alrededor de los testículos cuando la parte sobresaliente del intestino desciende e ingresa al escroto

    Según la Clínica Mayo, “si no puedes empujar la hernia hacia adentro, sus contenidos pueden quedar atrapados (encarcelados) en la pared abdominal”.

    “Una hernia encarcelada se puede estrangular, lo que interrumpe el flujo sanguíneo hacia el tejido que está atrapado. Una hernia estrangulada puede ser potencialmente mortal si no se trata”.

    Los signos y síntomas de una hernia estrangulada incluyen lo siguiente:

    • Náuseas, vómitos o ambos
    • Fiebre
    • Dolor repentino que se intensifica rápidamente
    • Un bulto de la hernia que se pone rojo, violáceo o de color oscuro
    • Incapacidad para evacuar el intestino o eliminar gases

    Dependiendo de la gravedad del caso, los médicos podrían recurrir a una intervención quirúrgica inmediata, especialmente cuando se trata de una hernia estrangulada.

    A pesar de que algunas hernias inguinales no tienen una causa aparente, otras pueden ocurrir como resultado de un aumento de la presión dentro del abdomen, un punto débil preexistenete en la pared abdominal, el estreñimiento crónico, y la tos o el estornudo crónicos, entre otros factores.

    Aunque no es posible prevenir el defecto congénito que aumenta la propensión a una hernia inguinal, especialistas consultados por el New York Times dijeron que se recomienda mantener un peso saludable, permanecer físicamente activo y tratar las afecciones que ejercen tensión sobre las paredes abdominales, como el estreñimiento crónico o la tos persistente.

    Cabe recordar que si tienes dudas sobre tu salud, siempre es recomendable acudir a especialistas para evaluar tu situación y las mejores formas de abordarla.

