SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Tendencias

Qué son los campos de “ciberesclavos”, la razón por la que China condenó a muerte a una familia

11 integrantes de la familia Ming fueron sentenciados a muerte en China por liderar redes de estafas y explotación en el país fronterizo de Myanmar.

Antonio AlburquerquePor 
Antonio Alburquerque
Qué son los campos de “ciberesclavos”, la razón por la que China condenó a muerte a una familia

Un tribunal chino condenó a muerte a 11 integrantes de la familia Ming, acusados de operar casinos ilegales y redes de estafa digital en el país de Myanmar, cerca de la frontera con China.

La sentencia, que incluye además decenas de penas de prisión, expuso la magnitud de los llamados “campos de ciberesclavos”, donde miles de personas eran retenidas y forzadas a participar en fraudes en línea, según reportó la BBC.

Qué son los campos de “ciberesclavos”, la razón por la que China condenó a muerte a una familia

La decisión fue dictada esta semana en la ciudad de Wenzhou, de acuerdo con la televisión estatal CCTV.

En total, 39 miembros de la familia fueron sentenciados: además de los 11 condenados a muerte, cinco recibieron pena capital con suspensión de dos años, 11 fueron enviados a cadena perpetua y el resto recibió condenas de entre cinco y 24 años de prisión.

De acuerdo con el tribunal, desde 2015 la familia Ming integró una de las organizaciones más poderosas que operaban en la ciudad de Laukkai, en el estado de Shan, Myanmar, justo en la frontera con China.

Allí levantaron un imperio de casinos ilegales, tráfico de drogas, prostitución y sofisticadas redes de fraude digital, que generaron más de US$ 1.400 millones.

Los Ming formaban parte de cuatro clanes que controlaban la zona y que, según estimaciones previas, movían varios miles de millones de dólares cada año a través de sus casinos. Sin embargo, estas operaciones eran solo una fachada.

Cómo operan los campos de “ciberesclavos”

Detrás del negocio se escondía un sistema de explotación masiva. La ONU ha descrito este fenómeno como “una pandemia de estafas”.

Más de 100.000 personas, muchos de ellos ciudadanos chinos y de otros países, eran llevados con engaños o retenidos contra su voluntad en los llamados “campos de ciberesclavos”.

En estos centros, los trabajadores eran obligados a pasar extensas jornadas frente a computadores, ejecutando fraudes en línea que apuntaban a víctimas en todo el mundo.

Qué son los campos de “ciberesclavos”, la razón por la que China condenó a muerte a una familia

Quienes no cumplían con las metas eran golpeados, torturados o, en algunos casos, asesinados.

Uno de los lugares más conocidos bajo control de la familia Ming fue el complejo Crouching Tiger Villa, donde se estima que al menos 10.000 personas fueron sometidas a estas condiciones.

La caída del clan Ming

La caída del clan comenzó hace dos años, cuando una alianza de grupos insurgentes lanzó una ofensiva militar que expulsó al ejército de Myanmar de amplias zonas del estado de Shan, incluido Laukkai.

Según analistas, la operación contó con el visto bueno de China, interesada en frenar las estafas que afectaban directamente a sus ciudadanos.

El patriarca de la familia, Ming Xuechang, se suicidó, mientras que otros miembros fueron arrestados y entregados a las autoridades chinas.

Miles de trabajadores explotados también fueron repatriados a China, donde algunos confesaron bajo muestras de arrepentimiento.

Las condenas representan un mensaje claro de Pekín frente a las redes de fraude digital que florecieron en su frontera.

La presión china llevó incluso a que Tailandia tomara medidas contra los centros de estafas en sus límites con Myanmar a inicios de este año.

No obstante, la industria no ha desaparecido. Con el debilitamiento de los clanes en Laukkai, gran parte de las operaciones se trasladaron a Camboya, aunque todavía persisten en Myanmar.

Lee también:

Más sobre:ChinaEstafasCasinoJuegos de AzarPena de muerteMyanmarCiberesclavosEsclavitudExplotaciónMundoInternacional

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Aumentan a más de 67.100 los palestinos muertos por el ataque de Israel contra la Franja de Gaza

Review del iPhone 17 Pro: ¿Vale la pena? Probamos su cámara, rendimiento y batería

Israel niega que sus fuerzas de seguridad hayan ejercido maltrato a los miembros de la Flotilla

Review del Watch 4 Pro: Honor bajó el precio de su reloj estrella

Descuentos en comida y un lounge exclusivo: estos son los nuevos beneficios en el Claro Arena con esta tarjeta

República Checa: partido del multimillonario Andrej Babis gana las elecciones parlamentarias

Lo más leído

1.
Prensa egipcia apuntó a los responsables de quedar fuera de los octavos de final pese a la victoria sobre Chile

Prensa egipcia apuntó a los responsables de quedar fuera de los octavos de final pese a la victoria sobre Chile

2.
Ley de Presupuestos considera $151 millones para debut de Boric como expresidente y le pone un cerrojo para evitar rechazo

Ley de Presupuestos considera $151 millones para debut de Boric como expresidente y le pone un cerrojo para evitar rechazo

3.
Boric vs. Kast: el inédito golpe en horario prime que descolocó al oficialismo y a la oposición

Boric vs. Kast: el inédito golpe en horario prime que descolocó al oficialismo y a la oposición

4.
La FIFA modifica el horario del cruce entre Chile y México por los octavos de final en el Mundial Sub 20

La FIFA modifica el horario del cruce entre Chile y México por los octavos de final en el Mundial Sub 20

5.
“Hace 6 semanas estaba contento con Matthei, no descarto que vuelva a cambiar”: Alessandri y descuelgue de gobernador en favor de Kast

“Hace 6 semanas estaba contento con Matthei, no descarto que vuelva a cambiar”: Alessandri y descuelgue de gobernador en favor de Kast

Portada del dia

⚡ Cyber LT: participa por un viaje a Buenos Aires ✈️

Plan digital +LT Beneficios$1.200/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Review del iPhone 17 Pro: ¿Vale la pena? Probamos su cámara, rendimiento y batería

Review del iPhone 17 Pro: ¿Vale la pena? Probamos su cámara, rendimiento y batería

Las 8 rutinas “no negociables” de un cardiólogo de 95 años para aumentar la longevidad

Las 8 rutinas “no negociables” de un cardiólogo de 95 años para aumentar la longevidad

Guía de tecnología con descuentos por Cyber Monday 2025

Guía de tecnología con descuentos por Cyber Monday 2025

¿Leche entera o descremada? La ciencia revela cuál es mejor

¿Leche entera o descremada? La ciencia revela cuál es mejor

Servicios

Dónde y a qué hora ver a Brentford vs. Manchester City por la Premier League en TV y streaming

Dónde y a qué hora ver a Brentford vs. Manchester City por la Premier League en TV y streaming

Temblor hoy, domingo 5 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, domingo 5 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

A qué hora y dónde ver a Sevilla vs. Barcelona por LaLiga en TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Sevilla vs. Barcelona por LaLiga en TV y streaming

Joven embarazada permanece en riesgo vital tras ataque armado en La Florida: investigan posible venganza familiar
Chile

Joven embarazada permanece en riesgo vital tras ataque armado en La Florida: investigan posible venganza familiar

Mujer muere atropellada en Autopista Costanera Norte tras cruzar baranda

Dónde y a qué hora ver a Brentford vs. Manchester City por la Premier League en TV y streaming

Cencosud va por Carrefour: Una apuesta ambiciosa y arriesgada
Negocios

Cencosud va por Carrefour: Una apuesta ambiciosa y arriesgada

Matías Acevedo: “Hoy el mercado no le cree a las proyecciones de Hacienda”

Amazon Web Services explica su apuesta por Chile

Review del iPhone 17 Pro: ¿Vale la pena? Probamos su cámara, rendimiento y batería
Tendencias

Review del iPhone 17 Pro: ¿Vale la pena? Probamos su cámara, rendimiento y batería

Review del Watch 4 Pro: Honor bajó el precio de su reloj estrella

Qué son los campos de “ciberesclavos”, la razón por la que China condenó a muerte a una familia

¿Qué selecciones juegan hoy en el Mundial Sub 20? ¿Dónde se pueden ver los partidos?
El Deportivo

¿Qué selecciones juegan hoy en el Mundial Sub 20? ¿Dónde se pueden ver los partidos?

NEOM Stadium, el gigante de 350 metros y múltiples pisos que vuelve a abrir el debate sobre el Mundial en Arabia Saudita

Con Chile como uno de los clasificados: revisa las selecciones que están en los octavos de final del Mundial Sub 20

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 4 y 5 de octubre
Finde

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 4 y 5 de octubre

Más de 40 expositores de arte y diseño, talleres y música en vivo: así será la nueva edición de Plaza Pública

Monster Jam en Chile: esto debes saber de las tres fechas del show de motorsport más impactante del mundo

Una inauguración con baile y hits: Ricky Martin seduce al público en la apertura del Claro Arena
Cultura y entretención

Una inauguración con baile y hits: Ricky Martin seduce al público en la apertura del Claro Arena

Amores flemáticos: un relato de Irene Vallejo

Es otoño en el corazón: un relato de Jaime Bayly

Aumentan a más de 67.100 los palestinos muertos por el ataque de Israel contra la Franja de Gaza
Mundo

Aumentan a más de 67.100 los palestinos muertos por el ataque de Israel contra la Franja de Gaza

Israel niega que sus fuerzas de seguridad hayan ejercido maltrato a los miembros de la Flotilla

República Checa: partido del multimillonario Andrej Babis gana las elecciones parlamentarias

Albina Choque Challapa: La imparable
Paula

Albina Choque Challapa: La imparable

Prematurez al alza: una alarma en medio de la crisis de natalidad en Chile

De ser “adoptada” a contribuir a las comunidades: el impacto de ser vista en la infancia