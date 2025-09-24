Qué se sabe del tifón Ragasa, que está provocando evacuaciones masivas y cierre de aeropuertos en China Foto: International Space Station

El tifón Ragasa ya es considerado la tormenta más poderosa del mundo en lo que va de 2025 .

El fenómeno climático mantiene en alerta a gran parte de Asia oriental tras dejar inundaciones y deslizamientos de tierra en Filipinas y avanzar hacia el sur de China.

Es en el gigante asiático donde ya se han ordenado evacuaciones masivas, el cierre de aeropuertos y la suspensión de actividades comerciales.

Dónde ha estado el tifón Ragasa

Inicialmente, Ragasa tocó tierra en Filipinas, en la provincia de Cagayán, con vientos sostenidos de más de 265 kilómetros por hora.

Luego, el tifón se desplazó hacia Taiwán, donde las lluvias torrenciales provocaron la caída de un puente y dejaron a decenas de personas atrapadas en sus hogares o en los techos de sus vehículos, según las autoridades locales.

En esta isla se reportan al menos dos desaparecidos y alrededor de 270 vuelos cancelados.

Ahora, el fenómeno climático avanza sobre el mar de China Meridional y se prevé que vuelva a tocar tierra este miércoles cerca de Shenzhen, la metrópolis tecnológica vecina a Hong Kong.

Medidas de emergencia

El gobierno local de Hong Kong anunció planes para evacuar a unas 400.000 personas y decretó el cierre de su aeropuerto desde la noche del martes . Las medidas de precaución se han replicado en toda la región.

En Hong Kong, Disneyland cerró sus puertas, se suspendieron las clases, las oficinas enviaron a sus empleados a casa y los supermercados quedaron prácticamente vacíos ante el temor de un prolongado encierro.

Más de 600 vuelos fueron cancelados en el Aeropuerto Internacional de Hong Kong y un mega puente que conecta la ciudad con Macao y Zhuhai también quedó cerrado.

En Macao, capital de los juegos de azar en Asia, las autoridades dispusieron el cierre temporal de los casinos desde el martes por la noche.

Eric Chan, número dos del gobierno de Hong Kong, calificó a Ragasa como una “grave amenaza” para la ciudad de 7,5 millones de habitantes.

Hacia dónde se moverá el tifón

La magnitud del fenómeno no solo preocupa por su fuerza –alcanzó categoría 5 antes de bajar a categoría 4–, sino también por el área que podría afectar en los próximos días.

Meteorólogos advierten que, tras golpear el sur de China, el sistema podría seguir desplazándose hacia Vietnam y Laos a finales de esta semana , amenazando a decenas de millones de personas en la región.

Aunque Ragasa ha perdido algo de intensidad en las últimas horas, los expertos advierten que aún podría causar daños severos.

El Observatorio de Hong Kong señaló que su impacto podría equipararse al de los tifones más destructivos de los últimos años, en un contexto en que la región enfrenta cada vez tormentas más frecuentes y potentes debido al cambio climático.