Esta es la empresa que hará posible que TikTok pueda seguirse utilizando en EE.UU.

Antonio AlburquerquePor 
Antonio Alburquerque
La empresa tecnológica Oracle será la encargada de supervisar el algoritmo de la red social TikTok en Estados Unidos, según confirmó esta semana la Casa Blanca.

El acuerdo general busca traspasar las operaciones de la aplicación en EE.UU. a un grupo controlado mayoritariamente por estadounidenses.

El pacto, que aún espera la aprobación de autoridades chinas y estadounidenses, establece que Oracle se encargará de garantizar la seguridad del motor de recomendación de contenido, una de las piezas clave detrás de la popularidad de la aplicación.

Sin embargo, la supervisión y control de este algoritmo es también una preocupación de seguridad nacional por posible intervención política.

De qué se encargará Oracle

“Oracle inspeccionará y reentrenará completamente el algoritmo, que luego será operado por la entidad estadounidense”, detalló un alto funcionario de la Casa Blanca a CNN.

La compañía será responsable de la seguridad integral de TikTok, incluyendo cómo se integra con los dispositivos, cómo se actualiza, cómo se almacenan los datos de usuarios estadounidenses y cómo funciona el código fuente del algoritmo.

La supervisión continua busca asegurar que el software no sea utilizado con fines maliciosos ni que su funcionamiento pueda ser manipulado por actores externos, como el gobierno chino.

El trato con TikTok

El acuerdo contempla que la nueva empresa conjunta, con sede en Estados Unidos, sea controlada mayoritariamente por inversores estadounidenses, incluyendo a empresas como Oracle, Silver Lake y Andreessen Horowitz.

ByteDance, la matriz china de TikTok, conservaría una participación inferior al 20% y no tendría acceso ni control sobre el algoritmo ni los datos de los usuarios estadounidenses, según Bloomberg.

Entre los nombres mencionados como posibles integrantes de la junta directiva estadounidense se encuentran el presidente ejecutivo de Oracle, Larry Ellison y el director de Dell Technologies, Michael Dell.

La ley estadounidense que exige la venta de TikTok prohíbe a ByteDance cualquier cooperación en el funcionamiento del algoritmo en la nueva empresa estadounidense.

El plan también incluye almacenar los datos de los usuarios estadounidenses en una nube segura gestionada por Oracle, como parte de la alianza previa entre la compañía y TikTok para proteger la información de los suscriptores.

La intención es mantener los datos alejados de posibles presiones externas y garantizar la independencia del algoritmo en EE.UU.

Qué falta para el acuerdo

El presidente Donald Trump ha impulsado la transacción como una solución a años de preocupación por la seguridad nacional y la influencia de la matriz china en TikTok.

Según la Casa Blanca, Trump firmará esta semana una orden ejecutiva para formalizar la aprobación del acuerdo y extenderá en 120 días adicionales el plazo para que ByteDance se desprenda de la aplicación en Estados Unidos, permitiendo así completar todos los trámites regulatorios necesarios.

El destino del algoritmo de TikTok en EE.UU. sigue siendo una de las preguntas centrales, pues determinará si los usuarios estadounidenses continuarán utilizando la misma aplicación o si deberán descargar una versión nueva bajo control estadounidense.

