Este día vuelve la lluvia a Santiago, según el pronóstico del tiempo. Foto: ATON.

Un calor primaveral inunda Santiago durante estos días. Temperaturas agradables, sobre los 25 °C (y hasta los 30 °C en algunas comunas), marcaron el inicio de una nueva estación. No obstante, el pronóstico de la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) muestra un cambio importante en el tiempo, hacia el fin de semana.

Esto, por la llegada de un nuevo sistema frontal a la zona central que devolverá el frío a la capital y, probablemente, también traerá lluvia y nieve.

¿Qué día podrían caer precipitaciones sobre la Región Metropolitana? Esto es todo lo que dice el pronóstico, hasta ahora.

Este día vuelve la lluvia a Santiago, según el pronóstico del tiempo. Foto: ATON.

Cuándo vuelve la lluvia a Santiago según el tiempo

De acuerdo a la DMC, el cielo comenzará a nublarse durante la tarde del jueves 25. Ese día, están pronosticados unos 23 °C de máxima. No obstante, será la jornada que dará paso a un día más invernal, en pleno inicio de la primavera.

Y es que el viernes 26 de septiembre la temperatura bajará considerablemente con la llegada de un sistema frontal, y desde la madrugada hasta la noche, el cielo se mantendrá encapotado. La máxima será de 16 °C.

Además, según el pronóstico de Meteored, este día volvería la lluvia y caería nieve en sectores cordilleranos. Estiman al menos unos 4.6 milímetros de agua caída.

La misma plataforma aseguró que las primeras gotas caerían durante la mañana en los sectores cordilleranos de la Región Metropolitana, y la lluvia en el centro de Santiago podría comenzar alrededor de las 15:00 horas.