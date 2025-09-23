Cerca a los 30 °C: este día habrá un cambio brusco en el tiempo en Santiago. Foto: ATON.

Los últimos días previos al inicio de la primavera estuvieron marcados por la lluvia y la nubosidad en Santiago. Se trató de un escenario inusual, no obstante, el panorama del tiempo para esta nueva semana en la Región Metropolitana será todavía más extraño, según el pronóstico.

La semana comienza con temperaturas más altas, con máximas de 20 °C y que continuarán aumentando a medida que transcurren los días. No obstante, las mañanas continuarán frías, por lo que todavía no es temporada de salir con ropa tan desabrigada.

No obstante, una dorsal cálida en altura irrumpirá de pronto, provocando temperaturas más altas de lo normal para la época. Tanto así, que se espera que el termómetro llegue cerca a los 30 °C en algunas comunas de Santiago.

¿Qué día de la semana hará más calor? ¿Vuelve la lluvia en algún punto de la semana?

Este día habrá cerca a 30 °C en Santiago según el tiempo

De acuerdo a la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), el miércoles 24 de septiembre será el día más caluroso de esta semana, con máximas que rondarán cerca de los 30 °C .

Así estará el tiempo en los distintos sectores de la Región Metropolitana en esa jornada:

Santiago Centro: máxima de 28 °C.

Santiago Oriente: máxima de 28 °C.

Santiago Norte: máxima de 29 °C.

Colina: máxima de 29 °C.

Santiago Sur: máxima de 27 °C.

Santiago Poniente: máxima de 28 °C.

Curacaví: máxima de 26 °C.

Melipilla: máxima de 25 °C.

San José de Maipo: máxima de 24 °C.

Este calor solo durará un par de días, pues hacia el final de la semana está pronosticado un nuevo cambio importante en el tiempo que traería de vuelta la lluvia y el frío.

Cuándo vuelve la lluvia a Santiago

De acuerdo a Meteored, el viernes 26 de septiembre podría llegar un nuevo sistema frontal que no solo bajaría las temperaturas, sino que también traería de vuelta las precipitaciones a Santiago.

Según la misma plataforma, podrían caer chubascos “durante gran parte de la jornada del viernes, generando nuevamente un ambiente invernal en Santiago y sus alrededores”.

No obstante, todavía quedan muchos días por delante y el tiempo podría volver a cambiar.