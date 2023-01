Quién era Jay Briscoe, el luchador que falleció dejando un legado de triunfos sobre el ring

Un accidente automovilístico cobró esta semana la vida de Jamin Pugh, más conocido como Jay Briscoe, un reconocido luchador que por más de 20 años participó en las empresas independientes más importantes del mundo.

Según la Policía Estatal de Delaware, el accidente ocurrió luego de que una mujer de 27 años traspasase el carril en sentido contrario, impactando de frente al vehículo de Briscoe. El luchador lamentablemente no llevaba cinturón de seguridad. La mujer también falleció en el lugar.

Pero la tragedia no se quedó solo ahí, ya que Briscoe conducía en compañía de sus hijas, de 9 y 12 años de edad, quienes sí viajaban con el cinturón. A pesar de la fatalidad del accidente, las niñas sobrevivieron con lesiones graves, aunque una de las menores tuvo que someterse a una cirugía en su espalda.

A partir de ahí, y desde el minuto en que Tony Khan, dueño de la empresa All Elite Wrestling, dio a conocer la noticia a través de su cuenta de Twitter, pues Briscoe trabajaba para su otra empresa llamada Ring of Honor, el mundo de la lucha libre se sumió en duelo. ROH, a través de su sito oficial, expresó que: “con gran pesar lamentamos el trágico fallecimiento de Jamin Pugh, conocido por los fanáticos de la lucha libre en todo el mundo como Jay Briscoe. Nuestros pensamientos están con su familia, sus amigos y sus fans”.

Reconocidos luchadores entregaron sus condolencias, incluyendo varios que participan en la WWE como el legendario Triple H. “Un artista increíble que creó una conexión profunda con los fanáticos de la lucha libre en todo el mundo. Mis condolencias a la familia y amigos de Jay Briscoe”, dijo el actual jefe creativo de la empresa de lucha libre más famosa del mundo.

Jay Briscoe y una carrera que floreció en la lucha en parejas

Desde sus inicios en la lucha violenta de la empresa Combat Zone Wrestling, su carrera inevitablemente estuvo ligada a su hermano, Mark Briscoe, con quien conformó uno de los equipos de tag team más reconocidos y galardonados del mundo: the Briscoe Brothers.

En CZW ganaron por primera vez títulos en pareja, algo que lograron en más de una veintena de ocasiones en empresas tan reconocidas como New Japan Pro-Wrestling y Ring of Honor, el lugar que terminaron instalando como su casa. En esa última compañía, los hermanos Briscoe tuvieron grandes enfrentamientos, como sus batallas con la dupla conformada por Kevin Steen & El Generico, quienes actualmente son estrellas en las historias más importantes de la WWE bajo los nombres de Kevin Owens y Sami Zayn.

Los anteriores no fueron los únicos rivales de renombre, ya que a lo largo de su carrera los Briscoe se enfrentaron en cruentas batallas a equipos plagados de luchadores reconocidos a nivel mundial, como fueron los casos de Amazing Red y AJ Styles, Second City Saints (CM Punk & Colt Cabana), Kings of Wrestling (Chris Hero & Claudio Castagnoli), Wrestling’s Greatest Tag Team (Charlie Haas & Shelton Benjamin), reDRagon (Bobby Fish & Kyle O’Reilly) y The Hardy Boyz (Matt & Jeff Hardy).

No fueron los únicos, en los últimos años también tuvieron enfrentamientos con varios de los equipos más reconocidos de la actualidad, incluyendo a The Young Bucks (Matt Jackson & Nick Jackson) y FTR (Cash Wheeler & Dax Harwood), a quienes derrotaron en diciembre pasado en un violento combate para convertirse en los campeones en parejas de ROH por decimotercera ocasión. Y dichos campeonatos, que ganaron más que nadie en la historia de la empresa, los defendían hasta este mes.

Pero más allá de la carrera en la lucha en parejas, siendo reconocidos como el mejor equipo del mundo en más de una ocasión por varias publicaciones especializadas, Jay Briscoe también exploró una carrera en solitario que lo instaló como campeón mundial de ROH tras derrotar en abril de 2013 a Kevin Steen.

Durante su primer reinado, Jay defendió exitosamente el campeonato ante luchadores como Adam Cole, Matt Hardy e inclusive su propio hermano Mark. En 2014, Briscoe se convirtió en campeón mundial por segunda ocasión, extendiendo su reinado por nueve meses y enfrentando a rivales de la talla de Samoa Joe y Jay Lethal.

Aunque durante su carrera estuvo involucrado en una controversia pública, a partir de dichos homofóbicos que aseguró haber impulsado en redes sociales bajo su personaje de estilo redneck, sus colegas terminaron destacando su entrega, talento, profesionalismo y conexión que lograba con los fans alrededor del mundo. además de la devoción que tenía hacia su familia.

“No interactué mucho con él, pero al conocer a Jay instantáneamente entendí algo sobre él... su familia era todo para él. Todo el amor del mundo para ellos”, escribió el luchador Cody Rhodes, actual estrella de la WWE. “No sé cómo sería mi vida sin Jay Briscoe, y no quiero saberlo. Creíste en mí, me ayudaste, me trataste como a una familia. Nunca habrá otro como tú. Estoy muy agradecido de haber conocido a un hombre como tú. Te amo Jay”, dijo por su parte Adam Cole, actual estrella de la AEW y el hombre que derrotó a Briscoe durante su primer reinado mundial en ROH.

Más allá de sus colegas, también hubo reacciones de la familia ante el deceso de Briscoe. Ashley, su esposa, pidió a través de Facebook que todos oren por su familia.

“¡Necesitamos oraciones!. Mi hija Gracie está en camino a una cirugía en su espalda. Jamin querría que todo el mundo rezara por su pequeña. ¡CREEMOS EN EL PODER DE LA ORACIÓN! ¡Oren por los médicos y todos los que trabajan en ella! Recen para que sus preciosas piernas vuelvan a moverse. ¡Oren por Jayleigh que tiene algunas lesiones bastante graves, pero está estable y descansando! ¡Oren por Gannon que espera en casa! ¡Rueguen con fuerza para todos nosotros! Tenemos un largo camino por delante”, escribió Ashley Pugh en su cuenta de Facebook en cuyas últimas publicaciones destacaba su vida familiar.

Este miércoles, en un evento desarrollado en la ciudad de Fresno en California se grabó un evento de celebración de la carrera de Jay Briscoe con la participación de estrellas de AEW y ROH, el cual será presentado gratuitamente en la plataforma HonorClub.