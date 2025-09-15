SUSCRÍBETE
Quién es Owen Cooper, el actor de Adolescencia y el más joven en ganar un premio Emmy

Con solo 15 años, Owen Cooper ganó un premio Emmy, gracias a su interpretación en la serie Adolescencia. Esto, sin tener experiencia anterior en la actuación.

A sus 15 años, tomó en sus manos la estatuilla dorada mientras le decía unas palabras a la audiencia que lo veía con atención. Owen Cooper, que se lanzó al estrellato con la serie de Netflix Adolescencia, se convirtió en el actor más joven en ganar un premio Emmy.

“Yo no era nada hace tres años. Ahora estoy aquí”, dijo el joven en su discurso. “Sinceramente, cuando empecé estas clases de teatro hace un par de años, no esperaba ni siquiera estar en Estados Unidos, y mucho menos aquí”.

Cooper interpretó magistralmente a Jamie Miller, un niño de 13 años que fue acusado de asesinar a su compañera de clase. La serie Adolescencia fue aclamada por la crítica, por filmar todas las escenas de cada capítulo sin pausas ni cortes entremedio.

En ese contexto, el adolescente incluso improvisó líneas que dejaron a su equipo y los directores boquiabiertos.

Quién es Owen Cooper, el protagonista de la serie Adolescencia

Owen Cooper tiene 15 años. Nació el 5 de diciembre de 2009 en la ciudad de Warrington, Inglaterra.

A diferencia de muchos otros actores de su edad, que tuvieron un trayecto desde pequeños en la industria de la actuación, Cooper no tenía experiencia antes de haber protagonizado Adolescencia.

Había tomado clases de actuación en Drama MOB, en Manchester, mientras continuaba sus estudios a la par. Entonces, le habría llegado la oportunidad de enviar un par de videos para una nueva serie que buscaba a un adolescente de su edad.

Y finalmente se quedó con el papel que, ahora, lo convirtió en el actor más joven en haber ganado un premio Emmy. (La actriz más jóven en haber sido premiada fue Roxana Zal, quien en 1984 tenía 14 años).

“Si escuchas, te concentras y sales de tu zona de confort, puedes lograr cualquier cosa en la vida. ¿A quién le importa si te avergüenzas? Todo es posible”, continuó diciendo Cooper en su discurso.

Los próximos proyectos de Owen Cooper

Hasta ahora, se sabe de dos próximas apariciones de Owen Cooper en la pantalla grande: primero, una serie de comedia y drama de BBC Three, bautizada como Film Club. Esta entrega está dirigida y protagonizada por Aimee Lou Wood, la estrella de The White Lotus y Sex Education.

El segundo, es nada menos que un papel en la película Cumbres Borrascosas, protagonizada por Margot Robbie y Jacob Elordi. En este proyecto, Cooper interpretará a la versión joven del protagonista, Heathcliff.

Owen CooperAdolescenciaNetflixPremios EmmyEmmyEmmys 2025Emmy AwardsAdolescencia NetflixCumbres BorrascosasInglaterraActorFilm ClubJacob ElordiMargot RobbieAimee Lou Wood

