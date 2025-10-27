Soundcore lanza en Chile sus nuevos audífonos de oído abierto
Se trata de los modelos AeroClip, mezcla de tecnología y diseño de clip “open-ear”.
En el barrio París-Londres de Santiago, Soundcore, la marca de audio premium de Anker Innovations, presentó oficialmente en Chile sus nuevos audífonos AeroClip.
El lanzamiento fue parte de la “Slow Gala”, una pasarela dedicada al slow fashion en el marco del Slow Fashion Show que reúne a diseñadores e influencers, donde los AeroClip se lucieron no solo como un dispositivo tecnológico, sino como un verdadero accesorio de moda.
“Queríamos demostrar que la tecnología puede ser una extensión del estilo personal”, dice en un comunicado Francisco García Huidobro, Brand Manager de Soundcore Chile.
“Los AeroClip son un accesorio que combina elegancia, estilo y rendimiento para quienes buscan destacarse sin perder conexión con el entorno”, añade.
Cómo son los AeroClip de Soundcore
Los nuevos audífonos AeroClip vienen a sacudir el audio wearable con su diseño Open-Ear o de “oído abierto”, una categoría de audífonos diseñados específicamente para no bloquear ni sellar el canal auditivo mientras escuchas música o estás en una llamada.
Esta tecnología permite a los usuarios disfrutar de un sonido de alta resolución con bajos potentes, sin aislarse del entorno, garantizando una experiencia auditiva segura en movimiento.
Su diseño es ultraliviano y ergonómico, pensado para el uso diario sin presión ni fatiga. Ofrecen hasta 32 horas de reproducción total con su estuche de carga magnética, conectividad Bluetooth 5.4 y resistencia IPX4 al sudor y salpicaduras.
Además, incorporan micrófonos con reducción de ruido AI, asegurando llamadas claras en ambientes ruidosos.
Los Soundcore AeroClip ya están disponibles en Chile en la tienda de la marca china presente en Mercado Libre, a un precio en oferta de $109.990.
Lo Último
Lo más leído
1.
2.
3.
4.
¡Aprovecha el Cyber! Nuestros planes a un precio imbatible por más tiempo 📰Plan Digital$990/mes SUSCRÍBETE
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.