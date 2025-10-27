SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Tendencias

Soundcore lanza en Chile sus nuevos audífonos de oído abierto

Se trata de los modelos AeroClip, mezcla de tecnología y diseño de clip “open-ear”.

Alejandro JofréPor 
Alejandro Jofré
Soundcore lanza en Chile sus nuevos audífonos de oído abierto Martinoxo

En el barrio París-Londres de Santiago, Soundcore, la marca de audio premium de Anker Innovations, presentó oficialmente en Chile sus nuevos audífonos AeroClip.

El lanzamiento fue parte de la “Slow Gala”, una pasarela dedicada al slow fashion en el marco del Slow Fashion Show que reúne a diseñadores e influencers, donde los AeroClip se lucieron no solo como un dispositivo tecnológico, sino como un verdadero accesorio de moda.

Soundcore lanza en Chile sus nuevos audífonos de oído abierto Martinoxo

“Queríamos demostrar que la tecnología puede ser una extensión del estilo personal”, dice en un comunicado Francisco García Huidobro, Brand Manager de Soundcore Chile.

“Los AeroClip son un accesorio que combina elegancia, estilo y rendimiento para quienes buscan destacarse sin perder conexión con el entorno”, añade.

Soundcore lanza en Chile sus nuevos audífonos de oído abierto Martinoxo

Cómo son los AeroClip de Soundcore

Los nuevos audífonos AeroClip vienen a sacudir el audio wearable con su diseño Open-Ear o de “oído abierto”, una categoría de audífonos diseñados específicamente para no bloquear ni sellar el canal auditivo mientras escuchas música o estás en una llamada.

Esta tecnología permite a los usuarios disfrutar de un sonido de alta resolución con bajos potentes, sin aislarse del entorno, garantizando una experiencia auditiva segura en movimiento.

Su diseño es ultraliviano y ergonómico, pensado para el uso diario sin presión ni fatiga. Ofrecen hasta 32 horas de reproducción total con su estuche de carga magnética, conectividad Bluetooth 5.4 y resistencia IPX4 al sudor y salpicaduras.

Además, incorporan micrófonos con reducción de ruido AI, asegurando llamadas claras en ambientes ruidosos.

Soundcore lanza en Chile sus nuevos audífonos de oído abierto Martinoxo

Los Soundcore AeroClip ya están disponibles en Chile en la tienda de la marca china presente en Mercado Libre, a un precio en oferta de $109.990.

Soundcore lanza en Chile sus nuevos audífonos de oído abierto

Lee también:

Más sobre:Soundcore AeroClipSoundcoreAeroClipAudífonosAnker InnovationsAnkerWearablesTecnologíaLa Tercera

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Oposición presenta acusación contra exministro Pardow y se abre debate por rol de La Moneda en su defensa

Detienen a noveno sospechoso por el asesinato del precandidato presidencial colombiano Miguel Uribe

Familia de Héctor Noguera se refiere a estado de salud del actor tras visita del Presidente Boric

Apuñaló a su amigo y dejó cuerpo amarrado en la vía pública: prisión preventiva para adulto mayor por homicidio calificado en San Rafael

Falta de fármaco clave obliga a suspender cirugías a corazón abierto en clínicas

Precio del cobre alcanza un nuevo récord histórico mientras el Ipsa se contagia del optimismo global y de efecto Milei

Lo más leído

1.
Los Jaivas: “Vamos a hacer un Estadio Nacional, pero es muy difícil que a futuro nos alcance el tiempo para hacer otro”

Los Jaivas: “Vamos a hacer un Estadio Nacional, pero es muy difícil que a futuro nos alcance el tiempo para hacer otro”

2.
Boric interrumpe actividad en La Moneda para ir a visitar a Héctor Noguera: “Tengo que ir a despedir a una persona que está próxima a partir”

Boric interrumpe actividad en La Moneda para ir a visitar a Héctor Noguera: “Tengo que ir a despedir a una persona que está próxima a partir”

3.
Kaiser desplaza a Jara del segundo lugar en probabilidades de ser presidente en casa de apuestas políticas Polymarket

Kaiser desplaza a Jara del segundo lugar en probabilidades de ser presidente en casa de apuestas políticas Polymarket

4.
Encuentran cuerpo sin vida que correspondería a docente desaparecido hace una semana en el río Cautín

Encuentran cuerpo sin vida que correspondería a docente desaparecido hace una semana en el río Cautín

5.
Cadem: Jara amplía su ventaja sobre Kast y Kaiser desplaza a Matthei del tercer lugar en la carrera presidencial

Cadem: Jara amplía su ventaja sobre Kast y Kaiser desplaza a Matthei del tercer lugar en la carrera presidencial

Portada del dia

¡Aprovecha el Cyber! Nuestros planes a un precio imbatible por más tiempo 📰

Plan Digital$990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Calor extremo y lluvia: el pronóstico del tiempo en Santiago para esta semana

Calor extremo y lluvia: el pronóstico del tiempo en Santiago para esta semana

Qué significa la victoria de Javier Milei en las elecciones de Argentina

Qué significa la victoria de Javier Milei en las elecciones de Argentina

Un helicóptero militar y un caza de EEUU se estrellan en el Mar de China Meridional: esto es lo que se sabe

Un helicóptero militar y un caza de EEUU se estrellan en el Mar de China Meridional: esto es lo que se sabe

Review del Samsung Galaxy Tab S11 Ultra: competencia premium

Review del Samsung Galaxy Tab S11 Ultra: competencia premium

Servicios

Las 13 comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

Las 13 comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

El cambio que tendrá la ClaveÚnica para realizar trámites de forma online

El cambio que tendrá la ClaveÚnica para realizar trámites de forma online

De cuánto es el pago que recibe un vocal de mesa en las elecciones

De cuánto es el pago que recibe un vocal de mesa en las elecciones

Oposición presenta acusación contra exministro Pardow y se abre debate por rol de La Moneda en su defensa
Chile

Oposición presenta acusación contra exministro Pardow y se abre debate por rol de La Moneda en su defensa

Apuñaló a su amigo y dejó cuerpo amarrado en la vía pública: prisión preventiva para adulto mayor por homicidio calificado en San Rafael

Falta de fármaco clave obliga a suspender cirugías a corazón abierto en clínicas

Precio del cobre alcanza un nuevo récord histórico mientras el Ipsa se contagia del optimismo global y de efecto Milei
Negocios

Precio del cobre alcanza un nuevo récord histórico mientras el Ipsa se contagia del optimismo global y de efecto Milei

Empresas chilenas expuestas a Argentina se disparan en bolsa tras triunfo de Milei

Euforia en mercados argentinos tras las elecciones: acciones vuelan y el riesgo país se derrumba

Soundcore lanza en Chile sus nuevos audífonos de oído abierto
Tendencias

Soundcore lanza en Chile sus nuevos audífonos de oído abierto

Review del Samsung Galaxy Tab S11 Ultra: competencia premium

El regreso de 31 Minutos: mira aquí la nueva miniserie con Juan Carlos Bodoque

Con armas blancas, muletas y cinturones: la brutal pelea en la barra de Colo Colo en el empate frente a Limache
El Deportivo

Con armas blancas, muletas y cinturones: la brutal pelea en la barra de Colo Colo en el empate frente a Limache

El sorpresivo análisis de Fernando Ortiz tras el empate de Colo Colo ante Limache: “Seguimos sumando”

“Ganan sueldos millonarios”: el reproche de los hinchas de Colo Colo tras el empate de Limache

Qué especies de ballenas y tortugas se pueden ver en República Dominicana y en qué momentos del año
Finde

Qué especies de ballenas y tortugas se pueden ver en República Dominicana y en qué momentos del año

Bienvenido a ir más alto: LATAM Airlines renueva su promesa de marca

Cómo será Espíritus Domésticos, la exposición que revive el espiritismo chileno del siglo XIX

Familia de Héctor Noguera se refiere a estado de salud del actor tras visita del Presidente Boric
Cultura y entretención

Familia de Héctor Noguera se refiere a estado de salud del actor tras visita del Presidente Boric

Boric interrumpe actividad en La Moneda para ir a visitar a Héctor Noguera: “Tengo que ir a despedir a una persona que está próxima a partir”

El traspaso generacional de Tronic: “Los niños se sorprenden cuando cachan que somos un grupo longevo”

Detienen a noveno sospechoso por el asesinato del precandidato presidencial colombiano Miguel Uribe
Mundo

Detienen a noveno sospechoso por el asesinato del precandidato presidencial colombiano Miguel Uribe

Protestas anti-China que marcan antesala de cumbre de la APEC en Corea del Sur

Terremoto de magnitud 6,1 golpea el oeste de Turquía

Novias a dieta: el día del matrimonio como examen de “belleza”
Paula

Novias a dieta: el día del matrimonio como examen de “belleza”

Hablemos de amor: Las amigas que quiero tener a los 80

Antes de mediar: lo que sí (y lo que no) se puede resolver fuera de un tribunal