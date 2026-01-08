SUSCRÍBETE POR $1100
    ¿Té o café? La elección que puede influir en la aparición de osteoporosis en mujeres

    Un reciente estudio analizó durante una década el consumo de té y café en mujeres mayores y su relación con la densidad ósea y la osteoporosis. Esto fue lo que descubrieron.

    Nicole Iporre 
    Nicole Iporre
    ¿Té o café? La elección que puede influir en la aparición de osteoporosis en mujeres Tendencias / La Tercera

    La ciencia ha determinado que las mujeres mayores son las más vulnerables a padecer osteoporosis, una enfermedad que afecta a los huesos y los vuelve más frágiles y débiles de lo normal. Y, ¿por qué las mujeres? Una combinación de factores hormonales y biológicos, suele ser la respuesta de los médicos.

    Pero además del rol de la caída de estrógenos en la menopausia y la menor densidad de los huesos, un reciente estudio publicado en la revista Nutrients reveló que elegir entre té o café podría ser decisivo a la hora de padecer o no osteoporosis.

    Los investigadores de la Universidad Flinders de Australia analizaron los datos de salud ósea y hábitos de consumo en aproximadamente 10 años de 9.700 mujeres estadounidenses, mayores de 65 años.

    Esto fue lo que encontraron.

    ¿Té o café? La elección que puede influir en la aparición de osteoporosis en mujeres

    Té o café: qué tomar para prevenir la osteoporosis en mujeres

    Según la investigación, las mujeres que quieren tener una mejor densidad mineral ósea (DMO) deben preferir tomaren lugar de café.

    Y es que los resultados del estudio mostraron que las mujeres que optaban por esta bebida caliente de hierbas solían tener una DMO en la cadera ligeramente mayor que las que no lo hacían. Esto, presumiblemente por las catequinas, unos compuestos del té, que refuerzan las células responsables del desarrollo óseo.

    Además, como beneficio extra, los científicos encontraron que el consumo de té también tenía efectos positivos sobre mujeres con obesidad.

    ¿Té o café? La elección que puede influir en la aparición de osteoporosis en mujeres

    En cambio, las mujeres que preferían tomar café mostraron que tenían mayor probabilidad de tener una densidad mineral ósea más baja. Los investigadores creen que puede ser porque la cafeína afecta la absorción de calcio.

    Los resultados son peores en las mujeres que, además de consumir mucho café, también tomaban alcohol.

    Esto no significa que todas las mujeres deban dejar de tomar café y comiencen a tomar té sin límite.

    En cambio, Enwu Liu, epidemiólogo y uno de los autores del estudio explicó que el estudio sugiere que “el consumo moderado de té podría ser una forma sencilla de favorecer la salud ósea”.

    “Y que un consumo muy elevado de café podría no ser ideal, especialmente para las mujeres que beben alcohol (...) Si bien el calcio y la vitamina D siguen siendo fundamentales para la salud ósea, el contenido de la taza también podría influir”.

