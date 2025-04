“Veneno”: qué alimentos contienen los colorantes artificiales que EE.UU. pretende eliminar

Robert F. Kennedy Jr., secretario de Salud de Estados Unidos, le declaró una guerra a los colorantes de alimentos hechos con petróleo. Aseguró que contienen “veneno” para la salud de los consumidores, en especial para los niños, y ahora lidera un proyecto para eliminarlos por completo de los productos.

Según la autoridad estadounidense, los colorantes artificiales son los culpables de las enfermedades crónicas que aquejan a millones de personas en su país.

Y aunque todavía no llegaron a un acuerdo formal, Kennedy Jr. instó a los fabricantes de alimentos a que eliminen gradualmente estos “peligrosos” aditivos y los sustituyan por ingredientes naturales.

Sin embargo, se trata de un cambio radical, pues en el mercado hay miles de productos que contienen estos aditivos para darles un color más atractivo. Además, hay quienes no están de acuerdo con la iniciativa.

Por qué Estados Unidos quiere eliminar los colorantes artificiales

Según las autoridades sanitarias de EE.UU. y los grupos de defensa del consumidor, hay suficiente evidencia de que los colorantes de alimentos que derivan del petróleo pueden causar daños en la salud de los niños.

Los más comunes son el Rojo 40 (Allura Red AC), Amarillo 5 (Tartrazina), Amarillo 6 (Sunset Yellow), Azul 1 y Azul 2.

“Aunque técnicamente no indique que cause cáncer, existe un riesgo en cuanto a su impacto en el comportamiento neurológico infantil”, aseguró Brian Ronholm, director de política alimentaria de Consumer Reports, en conversación con The Washington Post.

La mayoría de los defensores de la medida apuntan a que no vale la pena correr el riesgo de seguir consumiéndolos, pues en paralelo, los colorantes no tienen un aporte nutricional importante. Solo se utilizan para darle color a ciertos alimentos.

“No son necesarios. No aportan ningún beneficio al consumidor. Solo representan un riesgo potencial”, aseguró la académica y química alimentaria de la Universidad de California, Alyson Mitchell, al mismo medio.

Sin embargo, hay quienes no están de acuerdo con estas conclusiones: algunos investigadores creen que no existe evidencia suficiente de que sea solo este aditivo el que provoca enfermedades o alteraciones neurológicas.

Según el médico jefe del Mass General Hospital for Children, Ronald Kleinman, hay otros problemas de salud más importantes que aquejan a los niños que deberían estar en el centro del debate.

“Este es un ejemplo donde realmente no tenemos evidencia de que los colorantes alimentarios naturales sean mejores que los sintéticos”.

De acuerdo a los estudios, la mayoría de los niños no tiene efectos adversos al consumir colorantes, pero hay un pequeño grupo que podría ser sensible a ellos y presentar síntomas como hiperactividad.

Qué alimentos contienen colorantes “peligrosos” según Estados Unidos

En general, las empresas y marcas añaden colorantes a alimentos como:

Dulces.

Cereales.

Bebidas gaseosas.

Bebidas azucaradas.

Galletas.

Chicles.

Helados.

Yogur.

Papas fritas saborizadas.

Glaseados de tortas.

Decoraciones comestibles.

Lo que busca EE.UU., es reemplazar el uso de colorantes artificiales por naturales, sin embargo, según la académica Mitchell, no es tan fácil como suena.

Los extractos de tintes naturales contienen miles de compuestos y, a menudo, diferentes perfiles de sabor, lo que los hace problemáticos, afirmó Mitchell. Los tintes naturales son más difíciles de usar para los fabricantes, y no es tan sencillo como reemplazar los tintes artificiales con alternativas naturales.

Y es que incluso los colorantes naturales tienen compuestos que pueden ser problemáticos para la salud en general.

“Lo natural no implica seguridad. Me preocupa que estemos sustituyendo un problema por otro”.