¿Vuelve a la música? Qué se sabe del presunto regreso de Soda Stereo

Qué se sabe del presunto regreso de Soda Stereo

¿Soda Stereo vuelve a la música? La semana pasada, el sitio oficial de la banda argentina se reactivó con un enigmático video de una señal de interferencia.

Poco después, las redes sociales del grupo publicaron imágenes de jóvenes ingresando a un estadio vistiendo camisetas con su logo, mientras sonaba Me verás volver.

Qué se sabe del presunto regreso de Soda Stereo

La sorpresa creció cuando, el pasado jueves y viernes, la ciudad de Buenos Aires amaneció cubierta de carteles con los nombres de los tres integrantes : “GUSTAVO. CHARLY. ZETA.”

A eso se sumaron frases de canciones emblemáticas como “Me verás volar por la ciudad de la furia” y “Nada más queda”, lo que desató todo tipo de especulaciones en redes sociales.

Hay quienes teorizan con un nuevo lanzamiento discográfico e hipótesis más arriesgadas, como la idea de un show con hologramas de Gustavo Cerati.

Qué se sabe del presunto regreso de Soda Stereo

En paralelo, la cuenta oficial de Instagram de Soda Stereo compartió fragmentos de canciones como Cae el sol y Disco eterno, publicación que también fue replicada en las redes de los tres miembros, incluyendo la de Cerati.

Actualmente en el sitio oficial hay una cuenta regresiva que finaliza este lunes 29 . “Los ecos de algo nuevo se aproximan... Suscribite y descubrilo antes que nadie”, señala la web.

Las señales de Soda Stereo

En una entrevista con Rolling Stone meses atrás, Zeta Bosio ya había insinuado que junto a Charly Alberti estaban trabajando en un nuevo proyecto.

“Con Soda somos muy inquietos y con Charly, desde que nos juntó el circo (en referencia al espectáculo con el Cirque du Soleil), es como que estamos todo el tiempo viéndonos y pensando cosas”, comentó a la revista.

“Algo estamos armando, no te puedo decir más, pero lo que sí es que va a ser al nivel que nosotros queremos” , agregó Bosio desde su casa en Miami.

Soda Stereo tras Cerati

Desde la muerte de Gustavo Cerati en 2014, el resto de la banda ha buscado distintas formas de mantener vivo el legado.

Primero, con el espectáculo Sép7imo Día: No descansaré, creado junto al Cirque du Soleil en 2017.

Luego, con la gira Gracias Totales en 2020, donde Zeta y Charly compartieron escenario con figuras como Mon Laferte, Julieta Venegas, Benito Cerati, Gustavo Santaolalla, Juanes y Chris Martin (Coldplay).

Qué se sabe del presunto regreso de Soda Stereo

En esos conciertos, la voz y la guitarra de Cerati estuvieron presentes a través de grabaciones proyectadas en pantalla.

Aunque aquella gira fue presentada como un cierre definitivo, los recientes movimientos oficiales sugieren que Soda Stereo aún no ha dicho su última palabra.