SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Tendencias

¿Vuelve a la música? Qué se sabe del presunto regreso de Soda Stereo

La semana pasada, el sitio oficial de la banda se reactivó con misteriosas señales, mientras Buenos Aires amaneció empapelada con misteriosos carteles relativos al grupo.

Antonio AlburquerquePor 
Antonio Alburquerque
Qué se sabe del presunto regreso de Soda Stereo

¿Soda Stereo vuelve a la música? La semana pasada, el sitio oficial de la banda argentina se reactivó con un enigmático video de una señal de interferencia.

Poco después, las redes sociales del grupo publicaron imágenes de jóvenes ingresando a un estadio vistiendo camisetas con su logo, mientras sonaba Me verás volver.

Qué se sabe del presunto regreso de Soda Stereo

La sorpresa creció cuando, el pasado jueves y viernes, la ciudad de Buenos Aires amaneció cubierta de carteles con los nombres de los tres integrantes: “GUSTAVO. CHARLY. ZETA.”

A eso se sumaron frases de canciones emblemáticas como “Me verás volar por la ciudad de la furia” y “Nada más queda”, lo que desató todo tipo de especulaciones en redes sociales.

Hay quienes teorizan con un nuevo lanzamiento discográfico e hipótesis más arriesgadas, como la idea de un show con hologramas de Gustavo Cerati.

Qué se sabe del presunto regreso de Soda Stereo

En paralelo, la cuenta oficial de Instagram de Soda Stereo compartió fragmentos de canciones como Cae el sol y Disco eterno, publicación que también fue replicada en las redes de los tres miembros, incluyendo la de Cerati.

Actualmente en el sitio oficial hay una cuenta regresiva que finaliza este lunes 29. “Los ecos de algo nuevo se aproximan... Suscribite y descubrilo antes que nadie”, señala la web.

Las señales de Soda Stereo

En una entrevista con Rolling Stone meses atrás, Zeta Bosio ya había insinuado que junto a Charly Alberti estaban trabajando en un nuevo proyecto.

“Con Soda somos muy inquietos y con Charly, desde que nos juntó el circo (en referencia al espectáculo con el Cirque du Soleil), es como que estamos todo el tiempo viéndonos y pensando cosas”, comentó a la revista.

“Algo estamos armando, no te puedo decir más, pero lo que sí es que va a ser al nivel que nosotros queremos”, agregó Bosio desde su casa en Miami.

Soda Stereo tras Cerati

Desde la muerte de Gustavo Cerati en 2014, el resto de la banda ha buscado distintas formas de mantener vivo el legado.

Primero, con el espectáculo Sép7imo Día: No descansaré, creado junto al Cirque du Soleil en 2017.

Luego, con la gira Gracias Totales en 2020, donde Zeta y Charly compartieron escenario con figuras como Mon Laferte, Julieta Venegas, Benito Cerati, Gustavo Santaolalla, Juanes y Chris Martin (Coldplay).

Qué se sabe del presunto regreso de Soda Stereo

En esos conciertos, la voz y la guitarra de Cerati estuvieron presentes a través de grabaciones proyectadas en pantalla.

Aunque aquella gira fue presentada como un cierre definitivo, los recientes movimientos oficiales sugieren que Soda Stereo aún no ha dicho su última palabra.

Lee también:

Más sobre:Soda StereoMúsicaBuenos AiresGustavo CeratiZeta BosioArgentinaRockRedes socialesEspectáculos

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Boric aprueba conformación de Alto Mando de la PDI 2026

General de Carabineros, Juan González asume como el primer oficial a cargo del Cicpol del Ministerio de Seguridad

Ministro Cordero defiende el rol del Plan Nacional de Búsqueda tras descubrimiento de detenida desaparecida con vida en Argentina

Inma Pelegrín, escritora española: “He querido contar que las personas somos capaces de lo mejor y lo peor”

Putin ordena reclutar a 135.000 personas para el servicio militar en Rusia

Encuesta ad portas del Presupuesto 2026: casi 80% considera que los recursos no se gastan de forma eficiente

Lo más leído

1.
Cadem: 57% cree que elección de Bachelet como secretaria general de la ONU sería un orgullo para Chile

Cadem: 57% cree que elección de Bachelet como secretaria general de la ONU sería un orgullo para Chile

2.
Pronostican tormentas eléctricas para cinco regiones de la zona centro y sur del país

Pronostican tormentas eléctricas para cinco regiones de la zona centro y sur del país

3.
Por qué Usain Bolt, el hombre más rápido del mundo, ahora se queda sin aliento al subir las escaleras

Por qué Usain Bolt, el hombre más rápido del mundo, ahora se queda sin aliento al subir las escaleras

4.
Cadem: Jara aventaja a Kast por 3 puntos y a Matthei por 9 en intención de voto en primera vuelta

Cadem: Jara aventaja a Kast por 3 puntos y a Matthei por 9 en intención de voto en primera vuelta

5.
“No dio ninguna guerra en Vallecas”: medios españoles se dividen pese a jugada clave de Alexis Sánchez

“No dio ninguna guerra en Vallecas”: medios españoles se dividen pese a jugada clave de Alexis Sánchez

Portada del dia

🎉 La Tercera celebra 75 años ✈️ Suscríbete y entra al sorteo por 2 pasajes a Buenos Aires.

Plan digital $990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Qué es la “psicosis por IA” y cómo el uso excesivo de chatbots podría dañar tu salud mental, según investigaciones

Qué es la “psicosis por IA” y cómo el uso excesivo de chatbots podría dañar tu salud mental, según investigaciones

El último paso de Xiaomi: entrar en los hogares y volverlos inteligentes

El último paso de Xiaomi: entrar en los hogares y volverlos inteligentes

Por qué Usain Bolt, el hombre más rápido del mundo, ahora se queda sin aliento al subir las escaleras

Por qué Usain Bolt, el hombre más rápido del mundo, ahora se queda sin aliento al subir las escaleras

¿A qué saben los insectos? La comida sostenible y cargada de proteínas que está ganando popularidad en los restaurantes

¿A qué saben los insectos? La comida sostenible y cargada de proteínas que está ganando popularidad en los restaurantes

Servicios

A qué hora y dónde ver a Estados Unidos vs. Nueva Caledonia por el Mundial Sub 20 en TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Estados Unidos vs. Nueva Caledonia por el Mundial Sub 20 en TV y streaming

Dónde y a qué hora ver a Francia vs. Sudáfrica por el Mundial Sub 20 en TV y streaming

Dónde y a qué hora ver a Francia vs. Sudáfrica por el Mundial Sub 20 en TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Noruega vs. Nigeria por el Mundial Sub 20 en TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Noruega vs. Nigeria por el Mundial Sub 20 en TV y streaming

Boric aprueba conformación de Alto Mando de la PDI 2026
Chile

Boric aprueba conformación de Alto Mando de la PDI 2026

General de Carabineros, Juan González asume como el primer oficial a cargo del Cicpol del Ministerio de Seguridad

A qué hora y dónde ver a Estados Unidos vs. Nueva Caledonia por el Mundial Sub 20 en TV y streaming

Encuesta ad portas del Presupuesto 2026: casi 80% considera que los recursos no se gastan de forma eficiente
Negocios

Encuesta ad portas del Presupuesto 2026: casi 80% considera que los recursos no se gastan de forma eficiente

Sernac solicita a Claro que compense a usuarios por cobros indebidos de roaming en viajes a Argentina

Ciadi suspende el juicio entre Wom y el Estado por retrasos en la red 5G tras acuerdo entre las partes

¿Vuelve a la música? Qué se sabe del presunto regreso de Soda Stereo
Tendencias

¿Vuelve a la música? Qué se sabe del presunto regreso de Soda Stereo

“Murió en los brazos de su papá”: qué enfermedad tenía Roscoe, el perro de Lewis Hamilton

Cómo el Pentágono presiona para duplicar la producción de misiles ante un posible conflicto entre China y EEUU

Cruzados actualiza el estado de salud de Patricio Toledo tras el infarto que sufrió
El Deportivo

Cruzados actualiza el estado de salud de Patricio Toledo tras el infarto que sufrió

Dónde y a qué hora ver a Monaco vs. Manchester City por la Champions League

Árbitro de la histórica clasificación de los Cóndores al Mundial llena de elogios a Chile: “Pasión a otro nivel”

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 27 y 28 de septiembre
Finde

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 27 y 28 de septiembre

Kendrick Lamar junto a Ca7riel y Paco Amoroso en Chile: estos son los detalles del concierto

Perú Mucho Gusto Lima 2025: cuándo y dónde será la feria gastronómica más grande de Perú

Un clásico postpunk: Public Image Ltd. se presentará en Chile
Cultura y entretención

Un clásico postpunk: Public Image Ltd. se presentará en Chile

Inma Pelegrín, escritora española: “He querido contar que las personas somos capaces de lo mejor y lo peor”

Me porto bonito: Bad Bunny encabezará el show de medio tiempo del Súper bowl 2026

Putin ordena reclutar a 135.000 personas para el servicio militar en Rusia
Mundo

Putin ordena reclutar a 135.000 personas para el servicio militar en Rusia

Trump amenaza con retirar la financiación a Nueva York si candidato del Partido Demócrata gana las elecciones locales

Turquía rescata a los tripulantes de un barco de la flotilla que se dirige a Gaza tras sufrir una fuga en el Mediterráneo

Tobillera electrónica: la deuda pendiente en la protección de las mujeres
Paula

Tobillera electrónica: la deuda pendiente en la protección de las mujeres

HAES o salud en todas las tallas: el enfoque que propone dejar de medir la salud en kilos

La piel habla desde adentro: la alianza que une dermatología y nutrición