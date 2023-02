WhatsApp podría incorporar la función de transcribir notas de voz a texto

Todos conocemos a alguien que escuchar las notas de voz en WhatsApp le produce disgusto porque hay demasiado ruido alrededor, el audio que el otro envía es demasiado largo o simplemente es una función que no le agrada.

Por eso, WhatsApp estaría preparando una nueva actualización que podría cambiarle la vida a esas personas. De acuerdo a información del portal WABetaInfo, en el futuro se podría incorporar la función de transcribir los mensajes de voz a texto que han sido enviados por los usuarios.

WhatsApp es una aplicación de mensajería de Meta. Foto: Jakub Porzycki/NurPhoto.

La posible nueva función de WhatsApp

La herramienta todavía se encuentra en la etapa de desarrollo. En septiembre de 2021, el mismo portal había reportado que WhatsApp estaba desarrollando la función pero luego eso se vio interrumpido por distintos motivos, que es algo que puede ocurrir durante el proceso. Y ahora, la aplicación pudo retomar las pruebas.

Hasta el momento, se sabe que surgirá un aviso en la pantalla del teléfono cuando la transcripción podría no estar disponible, explicando que sucede porque no se reconocen las palabras en el mensaje de voz o porque no se escogió el idioma correcto para realizar la transcripción. Sin embargo, la misma aplicación permite cambiar a otro idioma si se requiere.

El aviso de WhatsApp cuando la función de transcripción no esté disponible.

Cabe destacar que las transcripciones a texto solo se podrán realizar dentro de la misma plataforma y no se necesitará de algún tipo de extensión aparte para poder utilizar la función. Eso sí, es posible que los idiomas que se quieran usar no estén añadidos de por sí en la configuración de la aplicación.

Todavía no se saben más detalles sobre esta herramienta, por ejemplo, cómo funcionará en general, qué idiomas estarán disponibles o cuán exacta podría ser la transcripción.

Sin embargo, WABetaInfo advirtió que solo podría estar disponible en los dispositivos con que poseen las versiones más actualizaciones de iOS.