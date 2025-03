Presidente de la UDI acusa a gobierno de “no jugar limpio” y de “pegarle a Evelyn Matthei” para “desgastarla”

En el programa de streaming de La Tercera, 'Desde la Redacción', y entrevistado por Consuelo Saavedra, el diputado Guillermo Ramírez acusó que el Ejecutivo busca que la exalcaldesa "no sea quien pase a segunda vuelta porque es la más competitiva" y quien "puede impedir" que la izquierda continúe en La Moneda. "A Matthei le disparan los propios ministros del gobierno. Los ministros no suelen hablar de personas en particular de la oposición (…) acá nombran a Evelyn Matthei cada vez que pueden", acusó el líder gremialista. En esa línea, afirmó que le parecen "absurdas" las críticas del Presidente Gabriel Boric y de la ministra del Trabajo, Jeannette Jara, en contra de la exalcaldesa a propósito de la reforma de pensiones que se promulgó el jueves en una actividad que Ramírez calificó como un "acto de campaña" para la secretaria de Estado comunista. "Nuestro adversario es la izquierda, en particular este gobierno, que va a hacer todo lo posible por dañar la candidatura de Evelyn Matthei", recalcó. Revisa en el video la entrevista completa.