Solari se suma a cuestionamientos a posible participación de Jadue en primarias: “Ser gobierno y oposición no es posible”

En el programa de streaming de La Tercera, 'Desde la Redacción', y entrevistado por Consuelo Saavedra, el exministro e histórico socialista, Ricardo Solari, quien apoya la opción presidencial de Carolina Tohá, aseguró que “es absurdo suponer que él puede ser parte de esta disputa”, recordando que el exalcalde de Recoleta "ha sido muy crítico" con la gestión del gobierno, tanto en temas de política exterior como interior. Solari planteó que con su postura no está "construyendo una caricatura" de Jadue "porque él ha sido consistente" en sus críticas al Ejecutivo. "Para nosotros el respaldo al gobierno es una pieza esencial en la configuración de la coalición, sin eso estamos en el caos. Ser gobierno y ser oposición no es posible", planteó, agregando que "eso no significa que uno intervenga en la opción interna del Partido Comunista, que puede decidir por quien quiera y en su mérito tendrán las otras fuerzas que evaluarlo".