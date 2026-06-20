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    Aborto por tres causales: el peso de la objeción de conciencia

    Desde la promulgación de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) en 2017, Corporación Humanas ha monitoreando su implementación. Su último informe concluye que el acceso a este derecho sigue siendo desigual y depende en gran medida de la disponibilidad de equipos médicos no objetores, una realidad especialmente compleja en algunas zonas del país. De hecho, 4 de cada 10 médicos obstetras del sistema público se declaran objetores de conciencia en la causal de violación.

    Pablo GándaraPor 
    Pablo Gándara
    Más sobre:AbortoAborto en tres causalesEmbarazo adolescente

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