Adiós al Indio Solari: El legado que deja la leyenda del rock argentino
El rock argentino se encuentra de luto tras la muerte de Carlos “el Indio” Solari, el legendario líder y cantante de Los Redonditos de Ricota y uno de los mayores íconos artísticos de ese país.
El músico falleció este viernes 5 de junio luego de padecer la enfermedad de Parkinson y retirarse de los escenarios en 2017.
Sin embargo, medios como el Clarín revelaron que su deceso se debió a un ACV hemorrágico.
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.