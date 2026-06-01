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Análisis a la Cuenta Pública: zoom al Plan de retorno inmigrantes y medidas administrativas en materia migratoria
Tatiana Klima, Antonia Russi y Simón Ramírez analizaron la medida propuesta por el Presidente José Antonio Kast sobre migración y expulsiones: “Estamos partiendo y esto irá paso a paso”.
Por
Paula Morales
1 JUNIO 2026
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