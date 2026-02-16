Así fue el choque múltiple de 20 autos en Daytona 500, la carrera más importante de la Nascar
Uno de los momentos que dejó la legendaria carrera Daytona 500 fue el "Big One" en la vuelta 124 de la carrera, un choque múltiple que involucró a 20 automóviles. El impactante accidente fue protagonizado por el piloto Denny Hamlin, quien intentó rebasar al líder de la carrera, Justin Allgaier, pero al ejecutar la maniobra tuvo un ligero roce a casi 300 km/h, provocando una gran colisión en cadena. El registro compartido en redes sociales muestra el choque que complicó a gran parte del pelotón.
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.