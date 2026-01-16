SUSCRÍBETE POR $1100
    Así fue el momento en que Suboficial (r) de las FF.AA frustró robo y abatió a dos delincuentes en Maipú

    Los sujetos fallecieron al interior del vehículo tras recibir disparos del arma, legalmente inscrita, del exintegrante de las Fuerzas Armadas

    Por 
    Catalina Bórquez

    Durante la madrugada, se registró un hecho delictual en la comuna de Maipú, que involucró a un Suboficial (r) de Las Fuerzas Armadas (FF.AA) y un grupo de delincuentes que intentaron sustraerle su vehículo.

    La víctima se encontraba trabajando como conductor de una aplicación de transporte cuando fue sorprendido por delincuentes con armas de fuego, quienes lo amenazaron y obligaron a descender de su vehículo.

    En ese momento, el exgeneral de las FF.AA sacó su arma, legalmente inscrita, y propinó dos disparos, los sujetos intentaron huir del lugar pero chocaron a escasos metros, falleciendo en el interior del vehículo. Según el relato de la víctima, el tercer individuo logró escapar. 

    El Ministerio Público determinó que la Brigada de Homicidios, junto al Laboratorio de Criminalística, realice las investigaciones para esclarecer los hechos y ubicar al tercer integrante de la banda. 

