Así fue el primer vuelo en solitario de la Princesa Leonor para el Ejército Aéreo Español

Según registros compartidos por la Casa Real, este jueves 18 de diciembre, la princesa de Asturias realizó su primer viaje en solitario tras una formación intensiva en aeronáutica militar.

“Ha alcanzado las competencias necesarias para realizar la ”suelta” con seguridad y completar su primer vuelo en solitario en el avión Pilatus PC-21″, señalaron desde la Casa del Rey.