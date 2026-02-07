Así fue la presentación del equipo de Subsecretarios y Delegados del gobierno de José Antonio Kast

Tras una larga espera y minutos de incertidumbre, al inciar la ceremonia en la que presentó a 40 subsecretarios y 16 delegados regionales, el presidente electo expresó gratitud “por la paciencia que han tenido y acompañarnos una vez más".

También agradeció a cada uno de los futuros integrantes del gobierno, afirmando que “tuvimos un gran encuentro de conocimiento, presentación y vinculación de los equipos”.

Por otro lado, adelantó que aún no han encontrado una subsecretaría perteneciente a la cartera de Defensa (FF.AA.).

Conoce en este link quiénes integran la “segunda línea” del próximo gobierno.