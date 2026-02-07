Así fue la presentación del equipo de Subsecretarios y Delegados del gobierno de José Antonio Kast
Luego de dos recalendarizaciones, este sábado el presidente electo presentó el equipo que conformará su gobierno, desde el salón Riesco del Hotel Radisson Blu, en Las Condes, Región Metropolitana.
Tras una larga espera y minutos de incertidumbre, al inciar la ceremonia en la que presentó a 40 subsecretarios y 16 delegados regionales, el presidente electo expresó gratitud “por la paciencia que han tenido y acompañarnos una vez más".
También agradeció a cada uno de los futuros integrantes del gobierno, afirmando que “tuvimos un gran encuentro de conocimiento, presentación y vinculación de los equipos”.
Por otro lado, adelantó que aún no han encontrado una subsecretaría perteneciente a la cartera de Defensa (FF.AA.).
Conoce en este link quiénes integran la “segunda línea” del próximo gobierno.
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.