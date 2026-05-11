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    Porsche Taycan Turbo GT Manthey domina otra vez Nürburgring

    Los alemanes recuperan el récord de la mítica pista para los vehículos eléctricos de producción que le había quitado el Xiaomi SU7 Ultra.

     

    Porsche volvió a marcar un hito en el segmento de los deportivos eléctricos con el Taycan Turbo GT equipado con el paquete Weissach y el opcional kit Manthey: consiguió establecer un nuevo récord de vuelta para vehículos eléctricos de producción en el Nürburgring-Nordschleife, completando los 20,8 kilómetros del circuito alemán en apenas 6′55′'553.

    Con Lars Kern al volante, el Taycan superó por más de nueve segundos el récord anterior de la categoría, en manos del Xiaomi SU7 Ultra desde junio pasado. De paso, también mejoró en 12 segundos la marca registrada por el propio piloto en 2023 con un Taycan Turbo GT estándar. El resultado refleja el trabajo conjunto entre Porsche y Manthey para transformar al sedán eléctrico en una verdadera máquina de circuito.

    El nuevo kit fue desarrollado específicamente para esta versión con paquete Weissach y se centra en mejorar aerodinámica, dinámica y rendimiento. Uno de los puntos clave es el enorme incremento de carga aerodinámica: a 200 km/h el modelo genera 310 kg de apoyo, más del triple respecto al vehículo estándar. A máxima velocidad, que aumenta hasta 309 km/h, la carga total alcanza aproximadamente 730 kg.

    Para lograrlo, se incorporaron un nuevo alerón trasero con placas laterales ampliadas, un difusor delantero optimizado, un difusor trasero con aletas extendidas y deflectores de aire de mayores dimensiones en los bajos. También destacan los discos aerodinámicos de carbono en las ruedas traseras y la posibilidad de ajustar manualmente el nivel de carga aerodinámica según el circuito o las condiciones de manejo.

    El apartado mecánico también recibió importantes mejoras. El sistema eléctrico incrementa la corriente máxima de descarga de 1.100 a 1.300 amperios, elevando la potencia estándar hasta 804 hp y permitiendo alcanzar 978 hp durante 10 segundos mediante el modo Attack. El Launch Control mantiene una potencia máxima de 1019 hp, consolidando al Taycan como uno de los Porsche más potentes jamás producidos.

    El comportamiento dinámico fue optimizado con una nueva calibración del sistema Porsche Active Ride, dirección en ambos ejes y tracción integral ajustada específicamente para circuito. Además, incorpora frenos sobredimensionados con discos delanteros de 440 mm y nuevas pastillas de alto rendimiento que mejoran la resistencia y capacidad de frenado en conducción extrema.

    Otro elemento fundamental son las nuevas llantas forjadas de 21 pulgadas desarrolladas por Manthey, más ligeras que las originales y combinadas con neumáticos Pirelli P Zero Trofeo RS especialmente diseñados para el modelo. Opcionalmente, también se ofrecen neumáticos semi-slick homologados para carretera con medidas más anchas para maximizar el agarre.

    Con este nuevo récord, Porsche demuestra que la electrificación no está reñida con el alto rendimiento. El Taycan Turbo GT con kit Manthey no solo redefine las capacidades de un sedán eléctrico, sino que también establece una nueva referencia en el mundo de los deportivos de producción para circuito.

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