Aumenta la tensión en barrio Meiggs: ambulantes se enfrentan a Carabineros con piedras y botellas

En la madrugada de este miércoles, una serie de incidentes se registraron en barrio Meiggs, luego de que comerciantes ilegales se resistieran -con barricadas y neumáticos para bloquear calles- a la tercera etapa del operativo policial que busca recuperar el sector.

Carabineros detuvo a tres personas, dos de nacionalidad chilena y una venezolana.

Sin embargo, tras el paso de la horas, los incidentes se reactivaron en la intersección de Toesca con San Alfonso.

En el lugar, comerciantes lanzaron objetos contundentes contra el personal policial, quienes se mantienen en el lugar para evitar que los vendedores ilegales se instalen nuevamente con toldos azules.

De momento, hay cuatro detenidos.

Cabe señalar que los denominados “toldos azules” volvieron a marcar las calles para “reservar” los puestos.