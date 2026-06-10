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    ¿Ford prepara el regreso del Focus?: Es posible, aunque de otra forma

    La marca del óvalo azul trabaja en un nuevo SUV compacto electrificado inspirado en su herencia deportiva. Aunque aún no confirma el nombre, todo apunta a que el legendario Focus volverá con una propuesta completamente renovada.

     

    No fue hace mucho que nos despedimos de la última unidad del Ford Focus que salió de Alemania. El duelo por el tradicional hatchback, aparentemente, no será largo.

    Como el mercado sigue empujando a los fabricantes hacia los SUV, Ford ya trabaja en un nuevo modelo para ese segmento C que podría recuperar la denominación del Focus.

    La apuesta por una carrocería crossover tendría como foco competir con referentes como el Volkswagen T-Roc, Nissan Qashqai, Toyota C-HR y Cupra Formentor.

    El último Ford Focus salió de la planta en octubre de 2025.

    De lo que sabe del modelo, es que destaca por los nuevos grupos ópticos de cuatro puntos, un guiño a algunos de los modelos de competición más emblemáticos de Ford. A ello se sumarán superficies musculosas, una postura elevada y detalles propios del universo SUV.

    Aunque la firma aún no revela especificaciones técnicas, todo indica que el vehículo recurrirá a sistemas de propulsión híbridos para responder a las exigencias del mercado europeo. La compañía evalúa distintas alternativas, incluyendo configuraciones híbridas convencionales, enchufables o incluso de autonomía extendida.

    La estrategia busca ofrecer una alternativa eficiente sin depender exclusivamente de la electrificación total. Así, Ford mantendrá una oferta diversa que complemente a sus actuales modelos eléctricos Explorer y Capri.

    El presidente de Ford Europa, Jim Baumbick, explicó que los nuevos desarrollos nacen de alianzas estratégicas que permitirán acelerar procesos y ganar escala productiva. “Nos asociamos con los mejores para movernos con rapidez y escala, y nos obsesionamos con el producto para ofrecer vehículos apasionantes e inconfundiblemente Ford”, señaló.

    Respecto al posible regreso del nombre Focus, el ejecutivo evitó confirmarlo, aunque dejó una pista importante: “La historia y la herencia de algunos de esos nombres no se nos olvidan”.

    Más sobre:NoticiasFordFocusHatchbackSUVCrossoverVehículos híbridosElectromovilidad

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