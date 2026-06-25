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Brecha de desigualdad en IA
En el capítulo de hoy conversaremos con Ramón Cavieres, sobre el segundo estudio nacional de IA de Activa Research, donde revela quienes usan más la IA y por qué se ha vuelto una herramienta para pocos.
Por
Paula Morales
25 JUNIO 2026
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