Videos
Cámaras captan al sospechoso del asesinato del fotógrafo de La Reina
Tragedia en La Reina: el imputado compró una máscara y una pistola falsa para ocultar el triple homicidio de la familia Cruz-Coke.
Por
La Tercera TV
4 NOVIEMBRE 2025
Compartir
Twitter
Facebook
Whatsapp
LinkedIn
Email
Comentarios
Un cuñado de la víctima, identificado como Jorge Ugalde, será formalizado por homicidio calificado en contexto de violencia intrafamiliar.
Esta es la trama que se esconde detrás de un crimen que estuvo motivado por una millonaria disputa por la herencia familiar y que dejó a un padre y sus dos hijos de 17 años muertos.
Todos los detalles acá:
Tragedia en La Reina: la máscara y la pistola falsa que compró el imputado para ocultar el triple homicidio de la familia Cruz-Coke
