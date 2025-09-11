SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Videos

Captan a un sujeto golpeando con una cadena a un perro que dormía tranquilamente en Antofagasta

El registro fue compartido a través de redes sociales, y muestra cómo un hombre que paseaba a su mascota golpeó en reiteradas ocasiones a otro perro que se encontraba en el frontis de una vivienda.

Paula MoralesPor 
Paula Morales

Frente al incidente, el diputado Sebastián Videla denunció los hechos, y el fiscal regional de Antofagasta, Juan Castro Bekios, instruyó la apertura de una investigación penal por maltrato animal.

Tal como se muestra en el video, el perrito agredido cayó a un subnivel, y según la publicación de la denuncia, se fracturó una pata. Sin embargo, se desconoce su estado actual.

Lee también:

Más sobre:NacionalMaltrato animalAntofagastaPerro

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Dónde y a qué hora ver la pelea de Canelo Álvarez vs. Terence Crawford

Samsung lanza nueva serie de tablets en Chile

El 11 de septiembre olvidado: la historia del otro Golpe de Estado que sacudió a Chile

Novak Djokovic se muda a Grecia tras ser señalado como “traidor” por apoyar protestas contra el Gobierno de Serbia

Colo Colo, continuación de un mito: las crónicas que reivindican al hincha albo (y del fútbol) en un centenario para el olvido

Guiños contra Milei, Bolsonaro y sectores de la derecha chilena: los énfasis de Boric en acto por el 11-S en La Moneda

Servicios

Cómo funcionará el comercio durante los feriados irrenunciables de las Fiestas Patrias

Cómo funcionará el comercio durante los feriados irrenunciables de las Fiestas Patrias

Rating del miércoles 10 de septiembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Rating del miércoles 10 de septiembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Anuncian horarios y rutas con Peaje a luca para los viajes de Fiestas Patrias

Anuncian horarios y rutas con Peaje a luca para los viajes de Fiestas Patrias

Temblor hoy, jueves 11 de septiembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, jueves 11 de septiembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Guiños contra Milei, Bolsonaro y sectores de la derecha chilena: los énfasis de Boric en acto por el 11-S en La Moneda
Chile

Guiños contra Milei, Bolsonaro y sectores de la derecha chilena: los énfasis de Boric en acto por el 11-S en La Moneda

Corte de Antofagasta ordena trasladar a 13 adolescentes desde residencia que incumple con condiciones de habitabilidad

11 de septiembre: Maya Fernández opta por agenda propia e Isabel Allende reaparece del brazo de Boric en La Moneda

Quiñenco triplicó sus ganancias en el primer semestre
Negocios

Quiñenco triplicó sus ganancias en el primer semestre

Recaudación por contribuciones sube 6% en primer semestre: Puente Alto y Maipú las más favorecidas por Fondo Común Municipal

OPA por Cementos Bío Bío alcanza un 90% y la peruana Yura concreta su salida

Samsung lanza nueva serie de tablets en Chile
Tendencias

Samsung lanza nueva serie de tablets en Chile

El FBI libera las fotografías del posible tirador que asesinó a Charlie Kirk

¿Quién mató a Charlie Kirk? Lo que se sabe sobre la búsqueda del asesino

Dónde y a qué hora ver la pelea de Canelo Álvarez vs. Terence Crawford
El Deportivo

Dónde y a qué hora ver la pelea de Canelo Álvarez vs. Terence Crawford

Novak Djokovic se muda a Grecia tras ser señalado como “traidor” por apoyar protestas contra el Gobierno de Serbia

Colo Colo, continuación de un mito: las crónicas que reivindican al hincha albo (y del fútbol) en un centenario para el olvido

Guía de fondas veganas para las Fiestas Patrias 2025
Finde

Guía de fondas veganas para las Fiestas Patrias 2025

Homenaje a Lucho Gatica: cuándo es el 2° Festival Internacional del Bolero

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 6 y 7 de septiembre

El 11 de septiembre olvidado: la historia del otro Golpe de Estado que sacudió a Chile
Cultura y entretención

El 11 de septiembre olvidado: la historia del otro Golpe de Estado que sacudió a Chile

Emmy 2025: cuáles son las grandes batallas de la premiación de este domingo (y las opciones de triunfo de Pedro Pascal)

Paul McCartney sale al rescate de Wings, la banda que lo salvó de la depresión post Beatles

El FBI divulga imágenes de un sospechoso buscado por el asesinato de Charlie Kirk
Mundo

El FBI divulga imágenes de un sospechoso buscado por el asesinato de Charlie Kirk

Cómo el asesinato de Charlie Kirk revive la preocupación por la creciente violencia política en Estados Unidos

Hamas remarca que el bombardeo israelí contra Qatar es “un ataque a todo el proceso de negociación”

Hablemos de amor: Él se atrevió pero yo me asusté
Paula

Hablemos de amor: Él se atrevió pero yo me asusté

Guía práctica de proteínas: la clave para tu salud

El descuido también vulnera: el vacío legal en los cuidados de personas con discapacidad