Captan a un sujeto golpeando con una cadena a un perro que dormía tranquilamente en Antofagasta
El registro fue compartido a través de redes sociales, y muestra cómo un hombre que paseaba a su mascota golpeó en reiteradas ocasiones a otro perro que se encontraba en el frontis de una vivienda.
Frente al incidente, el diputado Sebastián Videla denunció los hechos, y el fiscal regional de Antofagasta, Juan Castro Bekios, instruyó la apertura de una investigación penal por maltrato animal.
Tal como se muestra en el video, el perrito agredido cayó a un subnivel, y según la publicación de la denuncia, se fracturó una pata. Sin embargo, se desconoce su estado actual.
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.