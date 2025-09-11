Captan a un sujeto golpeando con una cadena a un perro que dormía tranquilamente en Antofagasta

Frente al incidente, el diputado Sebastián Videla denunció los hechos, y el fiscal regional de Antofagasta, Juan Castro Bekios, instruyó la apertura de una investigación penal por maltrato animal.

Tal como se muestra en el video, el perrito agredido cayó a un subnivel, y según la publicación de la denuncia, se fracturó una pata. Sin embargo, se desconoce su estado actual.