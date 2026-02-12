Captan el momento en que se produce un gigantesco socavón en Shanghái

Durante este miércoles ocurrió un gran desprendimiento de terreno que generó un socavón en una zona altamente transitada en Shanghái, China.

Los hechos ocurrieron en la intersección Qixin Road y Li’an RoadFuente, lugar donde se está construyendo una nueva línea de metro, por lo que se encontraba personal de construcción trabajando.

En los registros compartidos se logra ver el momento exacto en que la tierra se hunde, llevando consigo herramientas de construcción y materiales de los trabajadores.

Las autoridades confirmaron que no se reportan muertos ni lesionados por la emergencia y cerraron el paso al área afectada para garantizar la seguridad de las personas que transitan por el sector.