ChatGPT permitirá contenido erótico en su próxima actualización

ChatGPT sumará contenido erótico para adultos a partir de diciembre, lo que para algunos es más una reacción tardía a la apuesta que ya hizo Elon Musk en julio de este año, por los chatbots sexualmente explícitos en su plataforma X AI.

En paralelo al anuncio, la compañía también trabaja en identificar automáticamente cuando la máquina está interactuando con un adolescente, de manera que aplicará ciertas restricciones y bloqueará el contenido para mejorar la experiencia.

Además detalló que planea impulsar el principio de “tratar a los usuarios adultos como adultos”, por lo que a partir de diciembre, permitirán un comportamiento menos restrictivo de ChatGPT en estos temas.

En su posteo en X, Altman agrego que la intención es lanzar una nueva versión con una personalidad más parecida al modelo anterior, GPT-4o, minimizando el comportamiento adulador de este asistente, y aplicando modo seguro en situaciones que el usuario sufra algún problema de salud mental.

Como resultado entonces, la nueva versión de ChatGPT, podrá responder “de forma muy humana”, utilizar muchos emojis o comportarse como un amigo, en caso de que los usuarios lo deseen, lo que incluiría también estas conversaciones de tono erótico.

Lo que se sabe eso sí, es que actualmente es posible “engañar” al asistente de inteligencia artificial con un pront estratégicamente elaborado, y obtener las imágenes que el usuario anda buscando.