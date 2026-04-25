Colegio de Profesores: “Mientras Kast invita a almorzar a amigos en La Moneda, le quiere quitar alimentos a niños”
El presidente del Colegio de Profesores, Mario Aguilar, calificó como “impresentable” la eliminación de programas de Educación planteada por el Gobierno.
Aguilar lanzó duras críticas contra el Presidente José Antonio Kast y acusó que “se pretende quitar la alimentación a niños en las escuelas”, comparando dicha propuesta con el polémico almuerzo organizado por el mandatario y sus excompañeros de universidad en La Moneda.
También criticó el oficio enviado por el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, a distintos ministerios y servicios públicos para recortar programas sociales de enorme impacto, sobre todo en lo correspondiente al Ministerio de Educación.
“Esto se contradice absolutamente con lo dicho por el presidente Kast en campaña y demuestra que faltó a la verdad, porque dijo que no se recortarían ni afectarían los programas sociales y hoy está haciendo exactamente lo contrario”, cuestionó.
