Crean un ejército de microrobots capaces limpiar arterias bloqueadas

Científicos de un laboratorio en Seúl, crearon un enjambre de diminutos robots a escala microscópica, y más pequeños que la cabeza de un alfiler, dotados de una gran precisión para mover objetos cientos de veces más grandes que ellos mismos.

Pablo GándaraPor 
Pablo Gándara

En el video se puede ver como los microrobots son capaces de mover elementos que superan su tamaño, es como un ejército invisible capaz de arrastrar objetos cientos de veces más pesados.

Los microrobots miden 600 micrometros, tan pequeños como una miga de pan. Están fabricados con resina epoxi y partículas magnéticas de neodimio, (elemento químico metálico) hierro y Boro.

Además, son capaces de movilizarse sobre el agua y subir obstáculos cinco veces más altos que ellos mismos.

Parte del experimento, consistió en simular una intervención, situando al enjambre de microrobots en una arteria humana simulada, donde fueron capaces de limpiar las arterias bloqueadas.

También pueden autotrepar, autopropulsarse o guiar organismos. “Su adaptabilidad y nivel de coordinación fueron más altos de lo que esperábamos”, explicó al diario digital ABC, Jeon Jae Wi, autor principal del estudio.

